Panasonic lanceert Z95A en Z93A oled tv’s met Fire TV

De Z95A oled tv is het absolute topmodel van Panasonic. Deze serie komt in een 55-inch en een 65-inch variant en beschikt over de MLA-technologie. Dit betekent dat er minuscule lenzen in het display zitten waarmee een hogere helderheid en bredere kijkhoeken behaald kunnen worden. Daarnaast gebruikt Panasonic zijn eigen heatsink-techniek waardoor het paneel harder aangestuurd kan worden voor een hogere helderheid. De Z93A komt alleen in een 77-inch variant op de markt en beschikt over een normaal WOLED-paneel zonder MLA-techniek.

Het meest opvallende is echter dat Panasonic compleet afstapt van My Home Screen, het smart tv-platform dat het bedrijf al jaren in zijn televisies bouwt. In plaats daarvan wordt nu gekozen voor het Fire TV-platform van Amazon. Ook via dit platform zijn alle bekende apps te gebruiken en er is ondersteuning voor Apple AirPlay 2 en Apple HomeKit.