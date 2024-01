LG introduceert 2024 oled tv’s – B4, C4, G4 en M4 series

MLA-techniek en helderheid

Toch moeten we alvast een kleine tegenvaller melden. De C4-serie van dit jaar krijgt geen mla-techniek, wat vorig jaar alleen in de G4-serie beschikbaar was. Deze techniek met miniscule lenzen in het scherm verhoogt de helderheid en zorgt voor bredere kijkhoeken. De mla-techniek blijft dus vooralsnog gereserveerd voor de duurdere modellen. Wel neemt de helderheid van de C4-serie volgens LG toe ten opzichte van vorig jaar. In de G4-serie wordt de mla-techniek dit jaar ook toegepast op het 83-inch model. Het grotere 97-inch model moet het zonder stellen. Volgens LG biedt de G4-serie een 70 procent hogere helderheid dan vorig jaar.

De M-serie kennen we ook nog van vorig jaar en dit is simpel gezegd een G4-model met een draadloze box. Deze box bevat alle inputs en aansluitingen, en maakt draadloos verbinding met de televisie. Deze serie komt in 65-inch, 77-inch, 83-inch en 97-inch formaten. Afgezien van het 97-inch model maken ze allemaal gebruik van de mla-techniek.

Het instapmodel voor dit jaar is de B4-serie, welke in 2024 voorzien is van vier hdmi 2.1-poorten. In tegenstelling tot duurdere modellen is er geen ondersteuning voor 144Hz, maar dat is ook alleen interessant voor gamers die gebruikmaken van een pc. De B4-serie komt ook in een nieuw formaat; 48-inch.