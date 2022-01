Betaalbare Sony HT-S400-soundbar vanaf april te koop

De Sony HT-S400 beschikt over frontluidsprekers die zijn voorzien van een X-Balanced-luidsprekerunit. Die unit heeft rechthoekige vorm die het diafragma maximaliseert. Dit moet zorgen voor minder geluidsvervorming en een heldere weergave van dialogen. De Separated Notch Edge op de X-Balanced Speaker Unit moet de verticale amplitudesymmetrie verbeteren, voor een heldere geluidkwaliteit. Dit komt onder meer door de insneden op de rand van de speakerunit.

Sony HT-S400 verschijnt in april

In de doos van de soundbar zit tevens een draadloze subwoofer, met een luidsprekerunit van 160 millimeter. De Sony HT-S400 aansluiten op een Bravia TV gaat eenvoudig, aldus de fabrikant. Dankzij de interface verschijnen de instellingen voor de soundbar automatisch in het Quick Settings-menu van de Bravia TV. De instellingen en het volume zijn gemakkelijk met de afstandsbediening van de tv aan te passen. De HT-S400-soundbar is verder in staat draadloze audio van een Bravia TV te ontvangen en is daardoor vrij van extra kabels.

Als eigenaar van de soundbar oefen je invloed uit op de audiokwaliteit. Dat regel je allemaal met de afstandsbediening. Het systeem biedt tevens een snelle toegang tot de Voice-modus. De Night-modus is voor wie wil tv-kijken zonder het hele huis wakker te houden. Het handige oled-schermpje op de soundbar zorgt ervoor dat je altijd ziet wat je doet en wat er gebeurt.

Prijs en beschikbaarheid

De HT-S400 is vanaf april 2022 verkrijgbaar in de Benelux voor 270 euro.