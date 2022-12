De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2022 (mobile)

Best gelezen recensies

We beginnen in de lente. Toen verscheen er namelijk de best gelezen review van het jaar. Dit is de review over de Xiaomi Redmi Note 11 Pro, die “net dat beetje extra” mist. Die review wordt op de voet gevolgd door het artikel over de Oppo Reno 8 Pro, die “minder goed dan zijn voorganger” is. In het verlengde daarvan zijn de Reno 6 en Reno 6 Pro van Oppo uit 2021 nog steeds mateloos populair. En we blijven nog even bij dit merk, want ook de review over de Find X5, een vlaggenschip dat “helaas net te duur is” sloeg aan bij onze lezers.

Dan komen we aan bij de eerste en enige smartwatch in deze lijst, namelijk de Huawei Watch GT3 Pro. Die wordt opgevolgd door een “heet” toestel uit Japan, namelijk de Sony Xperia 1 IV. Helaas valt dat toestel minder in de smaak dan de Xperia 1 III. Daarachter staat wederom een review uit 2021, over de uiterst betaalbare Samsung Galaxy Tab A7. In de basis een prima tablet, maar hij vergt wel wat geduld. De Samsung Galaxy Tab S8 doet het beduidend beter, maar dat is ook niet gek. Het verschil zit hem in de specificaties en daarnaast ook de prijs.

Lenovo laat zien dat Chinese leveranciers van populaire elektronicaproducten erg in trek zijn bij FWD-lezers. Want de review over het medio 2021 verschenen Lenovo Tab P11-model blijft goed scoren. Dan nemen we nog een aantal reviews even in sneltreinvaart met je door. Op FWD worden de reviews van de Poco F4 GT (voor gamers), Lenovo Yoga Tab 13 (entertainmenttablet pur sang), de vorige maand verschenen Lenovo P11 Pro 2 Gen 2 en de Oppo A17 ook allemaal erg goed gelezen. Onze lezers geven het liefst dus niet te veel uit.