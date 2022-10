De nieuwe Google Pixel 7 en 7 Pro zijn per direct te bestellen op de website van Google en worden vanaf 13 oktober geleverd. Zoals verwacht lijken de toestellen behoorlijk op hun voorgangers, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Uiteraard zijn er kleine verschillen zichtbaar, zoals een smaller cameraframe achterop. Ook is dat frame nu metallic in plaats van glas.

Het scherm op de Google Pixel 7 is plat, terwijl die van de Pixel 7 Pro licht gebogen is. In het midden van het display zit een kleine punch hole-camera, terwijl de vingerafdrukscanner onderin zit. Beide toestellen dragen het ip68-certificaat, waardoor ze dus water- en stofdicht zijn.

Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro

De Pixel 7 heeft een scherm van 6,3 inch, terwijl die van de Pro 0,4 inch groter is. De maximale helderheid is – ten opzichte van de Pixel 6 (Pro) – ietwat verhoogd en kan nu pieken op duizend nits. De resolutie van de Pixel 7 bedraagt 2.400 bij 1.080 pixels; daarnaast is er een verversingsnelheid van 90 Hertz aanwezig. De Pixel 7 Pro heeft een resolutie van 3.120 bij 1.440 pixels en een verversingssnelheid van 120 Hertz. En ja, er is ondersteuning voor hdr.

Onder de motorkap zit een nieuwe Tensor G2-processor. Dit is de opvolger van de eerste Tensor-chip, die tot zestig procent efficiënter moet zijn. Er zijn nodige verbeteringen op het gebied van foto’s, video, beveiliging en spraakherkenning. Ook is er een Titan M2-chip, die je privacy en gegevens moet beschermen.

Qua opslag mag je versies verwachten met 128, 256 en 512 GB aan opslagruimte. Helaas is er geen micro-sd-kaart. Verder krijgt de Google Pixel 7 8 GB aan werkgeheugen, terwijl het Pro-model 12 GB krijgt. De batterij van de Pro heeft een vermogen van 5.000 mAh en is op te laden met een snelheid van 30 watt. Hij is draadloos op te laden op 23 watt. Ook is er omgekeerd laden aanwezig, waarmee je bijvoorbeeld de nieuwe Pixel-oordoppen oplaadt. De gewone Pixel 7 heeft dezelfde eigenschappen, maar verschilt op het gebied van vermogen: 4.355 mAh.

De camera’s op de toestellen

Camera’s zijn belangrijk voor de smartphones van Google. Die laten namelijk al jaren zien dat je niet de beste hardware nodig hebt om degelijke foto’s te kunnen maken met je smartphone. De hoofdsensor beschikt over vijftig megapixel, terwijl de groothoeklens twaalf megapixel heeft. De Google Pixel 7 Pro krijgt daarnaast nog een telelens van 48 megapixel, die een langere brandpuntafstand heeft. Zo kun je tot vijf keer inzoomen. Dat is één keer meer ten opzichte van de Pixel 6 Pro, die vorig jaar uitgebracht werd.

De camera’s beschikken onder meer over een avondmodus, waarmee je in de avond ook mooie foto’s moeten kunnen maken. Voorop heeft de Pro een 11 megapixel selfiecamera; de reguliere versie heeft er één van acht megapixel. Daarmee maak je natuurlijk foto’s, maar je kunt ook gebruikmaken van gezichtsontgrendeling. De camera’s moeten onder meer in staat zijn iemands huidskleur goed vast te leggen. Bij mensen met een donkere huidskleur wordt de kleur soms niet goed weergeven; dat probleem probeert het bedrijf op te lossen. Die functie introduceerde Google vorig jaar op de 6 en 6 Pro, dus er wordt voortgebouwd op bestaande technologie.

Google introduceert ook toegankelijkheidopties voor de camera, waarmee blinden en slechtziende ook in staat zijn selfies te maken. De telefoon vertelt dan wanneer de foto gemaakt wordt door af te tellen en begeleidt mensen bij het proces van het fotograferen door middel van duidelijke aanwijzingen. Verder kan de camerasoftware blur (wazige onderdelen) verwijderen van foto’s, waardoor ze er alsnog scherp uitzien.

Softwareversie

De Google Pixel 7 en 7 Pro krijgen allebei Android 13. Dit worden de eerste toestellen die deze nieuwe versie van het besturingssysteem krijgen. Je krijgt vijf jaar aan updates, waardoor je telefoon voorlopig dus goed beschermd is en van nieuwe functies voorzien wordt. De toestellen krijgen dankzij de nieuwe Android-versie allerlei gave functies. De software kan helpen bij het uitkiezen van emoji en het blokkeren van spamtelefoontjes. Ook moeten de smartphones achtergrondgeluiden kunnen filteren, waardoor telefoongesprekken helderder moeten klinken.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn vanaf nu te bestellen op de website van Google en enkele verkooppartners en zijn per 13 oktober leverbaar. Ze kosten respectievelijk vanaf 649 en 899 euro. De beschikbare kleuren zijn Obsidian, Snow White en Hazel (voor de Pro) en Lemongrass, Snow White en Obisidian.

Ook de betaalbare Pixel 6a (649 euro), de Pixel Buds A-Series (99 euro) en de Pixel Buds Pro (219 euro) met active noise cancellation zijn vanaf vandaag voor het in Nederland te bestellen.

Specificaties op een rijtje