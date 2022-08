We krijgen op de redactie regelmatig vragen binnen over hoe je toch nog kunt inloggen op een Android-tablet of Android-smarphone als je je wachtwoord hebt vergeten. Het is ook stressvol: als je je patroon niet meer weet, dan ben je bang dat je er nooit meer inkomt. Gelukkig hoeft dat niet zo te zijn. In dit artikel noemen we tablet, maar de tips zijn ook van toepassing op Android-smartphones.

Je kunt je tablet op verschillende manieren beveiligen. Een pincode kennen we allemaal en gelukkig is dat vaak een soort basis. Je patroon stel je in en is een bepaald ‘tekeningetje’ dat je maakt met je vinger door verschillende bolletjes te verbinden (in een raster van 3×3). Het voordeel is dat je bij veel tablets als je het patroon bent vergeten, gelukkig nog op je pincode kunt terugvallen. Een andere oplossing kan zijn om even naar de viezigheid op je tablet te kijken: soms kun je aan de hand van vegen of vingers op het scherm herinneren wat je patroon ook alweer was (je kunt dat het beste zien als het scherm uit is).

Weet je dat ook niet meer, dan zijn er andere oplossingen. We nemen alle mogelijke oplossingen met je door, maar het hangt van je tablet en je softwareversie af welke je tot je beschikking hebt.