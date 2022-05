Inloggen zonder wachtwoorden kan met FIDO, maar wat is dit?

Weg met wachtwoorden

Waarom ontdoen we onszelf niet van wachtwoorden in het algemeen? Dat klinkt als een strak plan en iets waar grote techbedrijven als Microsoft, Apple en Google nu aan werken. Het is de bedoeling dat we binnen nu en een jaar wachtwoordloos inloggen op allerlei platformen; denk dan aan mobiele, desktop- en browsersystemen. Als we uitgaan van de drie genoemde bedrijven, dan geldt dat dus sowieso voor Android en iOS, Windows en macOS en natuurlijk de drie browsers van de partijen: Chrome, Edge en Safari.

Hoe werkt dit dan precies? Het idee is nu dat de smartphone als algemeen middel voor authenticatie dient, zo legt Google uit. Wanneer je smartphone ontgrendeld is, dan kun je daarmee direct inloggen bij websites, apps en andere digitale diensten. Het maakt dan niet uit op wat voor manier je je telefoon ontgrendelt: of dat nu met een pincode, veegbeweging of vingerafdrukscanner is. Als gebruiker merk je dan hoe gemakkelijk het is dit systeem in gebruik te nemen, maar wat gebeurt er dan precies achter de schermen?

De telefoon die je gebruikt maakt een unieke, cryptografische token aan, een zogenoemde privésleutel (of passkey, in het Engels). Die sleutel wordt gedeeld door apps, sites en diensten, waardoor beide partijen weten met wie ze te maken hebben. Daardoor kun je veilig inloggen bij allerlei aanbieders, terwijl je daar zelf weinig voor hoeft te doen. Het systeem heeft wat weg van Googles Smart Lock. Daarmee log je bijvoorbeeld razendsnel in bij Netflix op Android TV. Google moet dan wel je inloggegevens kunnen vinden op je Google-account.