Review: Oppo Find X5 – fantastisch vlaggenschip is helaas net te duur

Design en bouwkwaliteit

Oppo heeft het design van de geslaagde Find X3-serie genomen en deze verder weten te verfijnen. Opnieuw hebben we de glazen achterkant waar het camerasysteem een beetje in wegvalt. Het is niet helemaal zo geïntegreerd als op het Pro-model, maar het lijkt echt onderdeel van de behuizing. Over die achterkant gesproken, het is een ruwe structuur wat de Chinese fabrikant heeft weten te maken. De keramische achterkant ondergaat zelfs een heel productieproces van 168 uur om de structuur op deze wijze te maken. Vingervlekken krijgen absoluut geen kans. Het voelt erg fijn en stevig aan en geeft het toestel een premium uiterlijk. De zwarte kleur is meestal zo gewoontjes op een smartphone, maar op dit toestel lijkt het heel mat en zelfs een beetje grijzig. De structuur vangt het licht iedere keer anders op, waardoor het zwart daadwerkelijk zeer geslaagd is te noemen. Het toestel is daarnaast erg stevig gebouwd. Samen met de premium materialen is de Oppo Find X5 wat ons betreft tot nu toe het mooiste toestel van 2022.

Het toestel is verder uitgerust met een usb-c-aansluiting onderaan. Links vinden we de volumeknoppen en rechts de aan/uit-knop. De selfiecamera vinden we voorop het scherm in een gaatje in de linkerbovenhoek. De cameramodule achterop vinden we in de linkerbovenhoek. Achterop vinden we ook het logo van Oppo terug en wordt Hasselblad genoemd. Hasselblad is een bekende fabrikant van (hele dure) fotocamera’s en werkte eerder al samen met Oppo’s zustermerk OnePlus.