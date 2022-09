Dit zijn de verschillen tussen de iPhone 13 en iPhone 14

Apple heeft op 7 september de iPhone 14-serie aangekondigd. De nieuwe serie smartphones met iOS 16 bestaat uit vier verschillende toestellen. Zo is daar de iPhone 14, de grotere iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Heb je nog een toestel uit de iPhone 13-serie en ben je benieuwd of een upgrade de moeite waard is? In dit artikel vertellen we je de verschillen tussen de iPhone 13 en iPhone 14, oftewel het reguliere model van de serie. Het reguliere model is toch altijd de populairste iPhone onder consumenten en we laten de Pro en Pro Max dus even buiten beschouwing.