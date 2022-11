Review: Oppo A17 – budgettoestel heeft veel te bieden

Specificaties en design

De Oppo A17 is een echt budgettoestel en dat zien we ook aan de specificaties. Zo is er een groot 6,56-inch HD+-scherm met een resolutie van 1.612 bij 720 pixels. De processor is een MediaTek Helio G35 en het toestel heeft 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen. De grote blikvingers op dit betaalbare toestel zijn de grote batterij van 5.000 mAh, een 50-megapixelcamera en de unieke behuizing. Dankzij een speciale composietverwerkingstechniek lijkt én voelt de achterkant aan als echt leer. De Oppo A17 is verkrijgbaar in twee kleuren, namelijk Midnight Black en Lake Blue.

De Oppo A17 ziet er daarom veel luxer uit dan je eigenlijk zou mogen verwachten. De nepleren achterkant voelt zeer fijn aan in de handen en heeft iets zachts, maar vergis je niet in de grootte van het toestel. Het 6,56-inch lcd-scherm zorgt ervoor dat je dit toestel eigenlijk niet met één hand kunt bedienen. Achterop vinden we de cameramodule in twee verticale rondjes. Naast de 50-megapixelcamera is er ook een vga-camera en flitser aanwezig. Rechts vinden we de aan/uit-knop, tevens vingerafdruksensor, en de volumeknoppen. De simkaart plaats je aan de linkerkant in de behuizing.

Aan de onderkant vinden we een 3,5mm-koptelefoonaansluiting voor je oordopjes, de speaker en – dat is toch even schrikken – een micro-usb-poort voor het opladen. Dat is natuurlijk echt niet meer van deze tijd en in de toekomst moeten fabrikanten dan ook verplicht over naar usb-c. Bovenaan het scherm vinden we de selfiecamera van vijf megapixel in een waterdruppel (inkeping). De Oppo A17 draait op ColorOS 12.1 dat is gebaseerd op Android 12. De adviesprijs van het toestel is overigens 179 euro, maar bij veel winkels is het toestel inmiddels al verkrijgbaar voor 159 euro.