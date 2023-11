Bezoek T+A: “Onze producten moeten twintig jaar of langer meegaan”

Geen mini-Sony

We blijken niet de enigen te zijn die T+A verkeerd inschatten. “Sommigen denken dat we een klein bedrijfje zijn dat vanuit een garage opereert met drie werknemers, anderen kijken naar ons uitgebreid productaanbod en denken dan weer dat we een gigantische onderneming zijn. Een mini-Sony!” Wat we in Herford zagen, is inderdaad geen van die twee dingen. Maar naar hifi-normen is T+A weldegelijk een grote onderneming. De fabriek waar zowel elektronica als speakers worden gebouwd is zeker niet klein. Er werken tachtig personeelsleden en het magazijn met reserve-onderdelen is een van de uitgebreidste die we ooit zagen.

“Wij zijn geen gigantisch bedrijf, maar zijn wel groot in de audiowereld en zeker voor het high-endsegment. Ik vind ook dat we zeer professioneel werken.” Kenmerkend voor de T+A-aanpak is dat Amft dat staaft met: “Er werken heel veel ingenieurs bij ons.” Andere bedrijven zouden beginnen over R&D-budgetten of hoeveel er aan marketing wordt gedaan. Tijdens ons gesprek gaat het vaak over personeel.

Dat T+A de zaken professioneel aanpakt is ook de indruk die we tijdens ons bezoek opdeden. Productiehallen kunnen soms rommelig zijn, vooral bij fabrieken die van dag tot dag andere producten bouwen. Dat was in Herford zeker niet het geval. Alles was heel netjes, heel rationeel ingericht, met labeltjes op alles en stappenplannen bij de hand.

De binnenkant van de T+A-toestellen laten hetzelfde zien. Weinig consumenten doen hun elektronische apparaten open, de verleiding voor fabrikanten is dus groot om vooral rekening te houden met kostenbesparingen. Kabeltjes slingeren rond en de layout van onderdelen is niet altijd technisch optimaal. Niet zo bij deze Duitsers. De binnenkant van een T+A-versterker is even knap afgewerkt als de buitenkant. Misschien daarom dat je op hifi-shows bij het merk altijd opengewerkte versterkers mag bewonderen. Er zit echt een stukje trots achter.