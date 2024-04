Thread in je smarthome: alles over het draadloze protocol

Een stapje verder

In de basis is Thread een meshnetwerkprotocol dat weinig stroom verbruikt en dus in veel soorten apparaten terecht kan komen. Hebben we dan echt nog een alternatief nodig voor de netwerkprotocollen die reeds bestaan? Als we de bedenkers mogen geloven dan is het antwoord op die vraag volmondig ‘ja’. Dit type netwerk is namelijk ontworpen om enkele prangende problemen op te lossen die veel verschillende smarthome-eigenaars tegenkomen.

Of je nu een geavanceerde gebruiker bent of niet, je bent waarschijnlijk tegen één van deze problemen aangelopen. Apparaten die op een accu werken, die raken snel leeg bij veelvuldig gebruik. Daarnaast kan het soms een behoorlijke uitdaging zijn verschillende apparaten met elkaar te laten communiceren. En dan heb je nog de verbindingsproblemen in het algemeen. Met Thread moet er een stabiele en veilige verbinding opgesteld kunnen worden, zonder dat dat de beschikbare energie opvreet in je accu.

Ergens heeft dit protocol nog iets weg van Zigbee en Z-Wave. Alle standaarden kunnen er namelijk voor zorgen dat apparaten onderling met elkaar communiceren en elkaar verbonden worden. In tegenstelling tot de twee bekende varianten, heeft het moderne meshnetwerk geen smarthomehub nodig om te functioneren. In de praktijk betekent het dat een netwerk zichzelf kan oplappen wanneer een apparaat offline gaat of last heeft van een trage verbinding. Dat netwerk past zich dan aan en werkt door, zonder onderbroken te worden.

Een ander belangrijk elementen is het feit dat er ondersteuning is voor standaarden als IPv6 en 6LoWPAN. Dit houdt in dat alle apparaten met elkaar kunnen communiceren, ongeacht de fabrikant.