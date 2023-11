iEar’ Show 2023: perfect verlengstuk van de winkels

Vorig jaar lokte de iEar’ Show 6.500 bezoekers over het volle weekend. Een mooi aantal, ook als je het vergelijkt met de andere audio-evenementen in Nederland en België. Dat succes is over de jaren heen gegroeid, ook na enkele moeilijke jaren toen corona een stok in de wielen stak. Zo moest de show in 2021 na een dag de deuren sluiten, omdat er last-minute nieuwe overheidsmaatregelen werden afgekondigd die grote events kortwiekte. Misschien daarom dat het vorig jaar echt ongezien druk was op de beursvloer. Iedereen wou z’n showtekort inlopen!

Het succes van de show loopt ook parallel met het succes van de twee iEar’-winkels, in Tilburg en in Amsterdam. Het is in het pand in de Ceciliastraat in Tilburg dat we Freek van Ham ontmoeten, de baas en oprichter van iEar’. Het was weer even geleden dat we hier op bezoek waren. Hoewel de winkel nog altijd dezelfde strakke maar ook inviterende uitstraling heeft als de laatste keer, is er hier en daar wel wat veranderd aan de indeling. Ons oog valt bijvoorbeeld op een grote wand met apparatuur in de high-end luisterruimte waar je enkel verlekkerd naar kunt kijken. Wat een enorme collectie McIntosh en Esoteric!