De beste smartphones van dit moment (zomer 2021)

Android vs. iOS

Het besturingssysteem is een belangrijk onderdeel bij het kiezen van de juiste smartphone. In feite zijn er twee besturingssystemen. De smartphones van Apple draaien op iOS, terwijl de smartphones van de andere fabrikanten draaien op Android. De besturingssystemen zijn redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Je kunt swipen door menu’s en je kunt apps downloaden en gebruiken. Voor een groot deel komt de keuze op persoonlijke voorkeur neer.

Het nieuwste besturingssysteem van Apple is iOS 14. De laatste update hiervoor is iOS 14.6, dat eind maart is verschenen. Overigens is iOS 15 al aangekondigd. Deze nieuwe (grote) versie kun je waarschijnlijk in september verwachten en is voor de volgende toestellen van Apple. Het voordeel van Apple is dat gelijk alle nog ondersteunde toestellen gebruik kunnen maken van deze nieuwste versie van het besturingssysteem. Bij Android ligt dit net iets anders. Google heeft in september Android 11 gelanceerd, maar nog niet alle fabrikanten hebben hun toestellen van deze update voorzien. Veel Android-toestellen maken gebruik van een softwareschil over Android heen, waardoor ook dit extra ontwikkelingstijd kost. Daarnaast zijn niet alle fabrikanten even vlot als het op updates aankomt. Android 12 is ook al gepresenteerd en kun je waarschijnlijk na de zomer verwachten.

Welk besturingssysteem moet je kiezen? Dat ligt geheel aan je eigen voorkeuren, maar tevens ook aan andere apparatuur wat je in huis gebruikt. iOS is vaak meer gesloten als besturingssysteem. Heb je ook andere apparaten van Apple in huis, dan is de gegevensuitwisseling zeer gemakkelijk als je ook een iPhone in huis hebt. Android is daarnaast wat meer open, wat wel gemakkelijk is voor het verbinden van een groot scala aan andere apparaten. Daarnaast heb je natuurlijk ook alle Google-diensten tot je beschikking met een Android-telefoon. Dit geldt echter niet voor nieuwe smartphones van Huawei. De Chinese fabrikant mag geen Google-apps gebruiken op nieuwe smartphones. Oudere modellen beschikken vaak nog wel over de Google-apps. Apple levert echter wat langer updates (vijf jaar) voor een smartphone dan veel fabrikanten van Android-telefoons (meestal twee of drie jaar), alhoewel dit wel begint te veranderen. Samsung levert sinds kort echter wel vier jaar updates voor de Galaxy-toestellen, terwijl ook andere merken steeds langer updates blijven geven. Het ligt dus uiteindelijk aan je eigen voorkeuren.