Zo werkt Google Pay: Contactloos betalen met je smartphone

Sinds november is Google Pay officieel beschikbaar in Nederland. De app zelf is niet beschikbaar. Je kunt het dus niet downloaden vanuit de Google Play Store, maar banken hebben de mogelijkheid om Google Pay in de eigen bankapps op te nemen. Contactloos betalen met je Android-telefoon is nog niet zo ingeburgerd als betalen met Apple Pay via de iPhone. Dit komt natuurlijk mede door het gebrek aan ondersteuning vanuit de banken. Daar komt nu verandering in.

Gisteren was ABN Amro de eerste grote bank die de mogelijkheid voor Google Pay beschikbaar stelde in de eigen ABN Amro-app. Ook kleinere banken als bunq, N26 en Revolut bieden de mogelijkheid al. Wil je ook contactloos betalen met je smartphone zonder dat je een betaalpas op zak hoeft te hebben? We kunnen ons voorstellen dat de drempel om te starten met Google Pay nog behoorlijk hoog is, want hoe werkt dat nu allemaal precies? In dit artikel nemen we je mee op weg naar je eerste contactloze betaling met je smartphone en Google Pay.

Wellicht hoor ik je nu denken. We kunnen toch al lang contactloos betalen met de smartphone? Dat klopt. Grote banken als ING (eigen app) en de Rabobank (Rabo Wallet) hebben al een mogelijkheid tot contactloos betalen met de smartphone. Zelfs ABN Amro had deze mogelijkheid tot enkele jaren geleden, maar was ermee gestopt omdat nog geen 5 procent van de mensen er gebruik van maakte. Toch werkt Google Pay net even anders. Wil je gebruikmaken van Google Pay in combinatie met je ABN Amro-app? Wij vertellen je wat je nodig hebt, wat je in moet stellen en hoe je je eerste betaling kunt uitvoeren.