Apple heeft vanavond tijdens het Peek Performance Event onder andere een nieuwe iPhone SE (2022) aangekondigd. Deze opvolger van de iPhone SE (2020) is volgens Apple de meest betaalbare iPhone ooit.

De nieuwe iPhone SE is de derde versie binnen deze serie en wordt dus ook wel iPhone SE 3 genoemd. Deze derde versie lijkt sterk op de SE-versie van twee jaar geleden. Sterker nog, dat model had al het design van de iPhone 8. En dat is toch alweer heel wat jaartjes geleden. Qua design hebben we dus te maken met een verouderd toestel. Gelukkig is er aan de binnenkant wel het nodige veranderd, te beginnen met de chip.

De iPhone SE (2022) krijgt namelijk gewoon de A15 Bionic aan boord. Dezelfde chipset als in de iPhone 13-serie en dat is best fijn voor een dergelijk betaalbaar toestel. Dat betekent dat dit nieuwe toestel 1.8 keer sneller dan de iPhone 8 is en 2,2 keer sneller dan de GPU in datzelfde toestel. Het scherm is 4,7-inch groot en het toestel bestaat uit een combinatie van glas en aluminium. Ook Touch ID is weer terug. De batterij moet sterk verbeterd zijn, waarmee het toestel langer mee zal gaan zonder opladen. Apple heeft ook 5g-ondersteuning aan de iPhone SE (2022) gegeven. Qua opslaggeheugen verschijnen er drie configuraties. Kies uit 64 GB, 128 GB of 256 GB.

Advertentie

Het toestel maakt gebruik van een 12-megapixel camera aan de achterkant. Deze is uitgerust met diverse AI-functionaliteiten, zoals Deep Fusion voor een sterk contrast en hoge mate van detail. Uiteraard is iOS 15 aanwezig op dit toestel en heb je zeker vijf jaar ondersteuning met updates.

Prijs en beschikbaarheid

Deze vrijdag (11 maart) kun je de nieuwe iPhone SE (2022) preorderen. Het toestel is verkrijgbaar vanaf 18 maart voor een verkoopadviesprijs vanaf 529 euro voor de versie met 64 GB. Kies uit de kleuren Midnight, Starlight en Red.