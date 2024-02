FWD Magazine 101 is uit – vinyl en meer

Muziekliefhebbers ontdekken in dit nummer primeurtests van de fraaie Marantz Model 50 en CD50n-muziekset, de Reference 7-speakers van Canton en de knappe Virtus I2-buizenversterker met een moderne insteek van Canor. Sony lanceert ook voor het eerst in jaren nog eens een AV-receiver, de TA-AN1000. Kan Sony nog een tegengewicht bieden aan Denon en Yamaha? Ontdek het in een uitgebreide review op vijf pagina’s.

Op tv-vlak vind je in dit nummer iets heel bijzonder. Onze beeldexpert Eric reisde naar Loewe af om de bild i.77 DR+ OLED te keuren en grondig te testen. Een mooie gelegenheid om dan meteen deze knappe design-tv in actie te horen met een uitgebreide maar toch subtiele surroundopstelling van Loewe. Hoe klonk dat? Je ontdekt het in de nieuwe FWD.

Streaming is heel handig, maar steeds meer mensen halen toch weer vinyl en een platenspeler in huis. Maar voor velen is het fenomeen vinyl nog onbekend terrein. Daarom hebben we in dit nummer een 16-pagina tellend dossier waarin we de basics uitleggen en ook een aantal interessante platenspelers uitlichten. We hebben het ook over upgraden en onderhoud. Zo ben je beter geïnformeerd om alles uit je vinyl te halen. We stoppen ook niet daar. In het volgende nummer, FWD Magazine 102, vind je een dossier met verschillende phono-versterkers. Zoek je nog een reden om een abonnement te nemen? Je krijgt de volgende FWD Magazine gegarandeerd én op tijd bij je thuis aangeleverd, gewoon op de mat.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 101 bevat uiteraard nog veel meer! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!