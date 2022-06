Motorola Moto G42 gepresenteerd: oled-scherm voor weinig geld

De Motorola Moto G42 lijkt wederom een prima prijs-kwaliteitsverhouding te hebben. Zo beschikt dit toestel over een oled-scherm van 6,4-inch en dubbele stereospeakers met Dolby Atmos. Het toestel richt zich echt op de entertainmentbehoefte van de consument en lijkt daarin te gaan slagen. Aan boord vinden we verder een Qualcomm Snapdragon 680 met 4 GB werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kun je met 18W weer opladen.

Het toestel heeft verder drie camera’s aan de achterzijde. Er is een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8) met optische beeldstabilisatie. Verder is er een ultra-groothoeklens van acht megapixel met een vaste focus en een kijkhoek van 118 graden. Ook is er een macrocamera van twee megapixel aanwezig (f/2.4). Voorop de selfiecamera van 16 megapixel (f/2.4). Filmen kan met dit toestel in een Full HD-resolutie met maximaal 30 beeldjes per seconde.

Motorola levert de Moto G42 met Android 12, alhoewel over het updatebeleid verder niets bekend is. Het toestel heeft een ip52-certificaat, dus stof is geen probleem, maar meer dan een spatje water vindt het toestel niet fijn. Verder vinden we een usb-type-c-aansluiting, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, bluetooth 5.1, een vingerafdruksensor en een 3 in 3 Slot. Het 3 in 3 Slot zorgt ervoor dat je twee simkaarten én een micro-sd-kaart tegelijkertijd kunt plaatsen.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G42 komt begin juli naar Nederland. De 64 GB-versie kost 209,99 euro in de kleur Atlantic Green. De 128 GB-versie komt ook in juli en gaat 229,99 euro kosten in de kleuren Atlantic Green en Metallic Rose.

