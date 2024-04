Drie supergroothoekzooms voor APS-C: Tamron, Sigma en Fujinon

Tamron D2.8 DI III-A RDX 11-20 mm

Omgerekend komt deze Tamron supergroothoek-zoom op een kleinbeeldbereik van 16/17- 30 mm. Heel geschikt voor de eerder genoemde doelgroepen. De Tamron D2.8 DI III-A RDX 11-20 mm is lekker compact en licht uitgevoerd. Met een gewicht van 335 gram en de afmetingen lengte x diameter: 86 x 73 mm beslist geen blok aan het been. Zeker als je de gehele dag op pad bent. Het objectief is spatwater- en stofdicht, maakt ondanks het kunststof een solide indruk en heeft een metalen bajonet. Het lichtsterke diafragma van F 2.8 geldt voor het gehele brandpuntsbereik. Dat komt goed van pas bij wat minder licht of het spelen met een geringere scherptediepte. Er is geen eigen beeldstabilisatie (OIS) aan boord. Die moet van de IBIS uit het camerahuis komen. Voor supergroothoeken is dat geen groot bezwaar. De scherpstel- en zoomring (met lock) lopen soepel en intuïtief. Er is geen aparte diafragmaring. Daarvoor moet de gebruiker bij de camerabody zijn.

Het optisch ontwerp van een supergroothoek is altijd een dingetje. Al gauw heb je randafval naar de hoeken bij de scherpte, vignettering, vervorming en gevoeligheid voor overstraling of reflecties. Nu valt dat bij deze Tamron 11-20 mm reuze mee. De lensconstructie omvat glass molded asferische lenselementen die een behoorlijk hoge resolutie geven. De geschoten beelden ogen beslist scherp. En de afval naar de hoeken is gering en verdwijnt snel bij enig diafragmeren. Een zonnekap wordt meegeleverd.

De toegepaste XLD en LD lenselementen gaan optische aberraties tegen. En speciale coatings (BBAR-G2) minimaliseren ghosting en flare. De kleuren mogen gezien worden. En de prestaties bij tegenlicht zijn lang niet gek. Bij 11 mm kan je tot op 15 cm scherpstellen en bij 20 mm is dat 24 mm. Leuk voor dramatische beelden met een vleugje (1:4) macro. Een fluorcoating beschermt de frontlens tegen vuil en vocht. Het diafragma van 7 lamellen geeft een aardige ronde Bokeh. Aan enige tonvormige (op 11 mm) en kussenvormige vertekening (op 20 mm) en wat chromatische aberratie ontkom je niet. Dat valt echter keurig door de camera of lenscorrectie bij de postproduction weg te werken. Tot slot de AF, die werkt snel, accuraat en vrijwel stil met een RXD stappenmotor. Voor de prijs, kwaliteit en gemak een superzoom om altijd bij je te hebben. Aanbevolen voor video en foto.