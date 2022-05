Binnenkort kun je stilletjes een WhatsApp-groep verlaten

Zit je in een grote WhatsApp-groep? Deze groep verlaten is niet voor iedereen even gemakkelijk. Er komt duidelijk in beeld te staan dat jij de groep verlaten hebt en daardoor is het direct bij de hele groep bekend dat jij ze misschien liever helemaal niet spreekt. Speciaal voor deze groep mensen komt de berichtendienst binnenkort met een nieuwe functie. Je kunt straks stilletjes een groep verlaten, zonder dat iemand iets krijgt te zien.

De nieuwe functie is opgedoken in een nieuwe bèta-versie van de berichtendienst. Hierbij krijgt alleen de administrator te zien wie de groep verlaten heeft en niet meer iedereen in een groep. Er verschijnt dan een nieuwe pop-up met de tekst: “Only you and group admins will be notified that you left the group”. De rest van de mensen in de groep krijgen het dus niet meer te zien. En dat kan best handig zijn, want de berichtendienst wil groepschats namelijk flink groter maken. Het moet mogelijk zijn om straks tot 512 personen aan een groep toe te voegen. Het is dus niet alleen voor jezelf gemakkelijk om stilletjes de aftocht te blazen, ook de rest van de groep wordt niet continue lastig gevallen met mensen die de groep verlaten.

Release WhatsApp-update nog onduidelijk

Wanneer de nieuwe functie voor WhatsApp precies verschijnt is nog onduidelijk. Volgens wabetainfo.com wordt de functie namelijk nog niet publiekelijk getest.