Oppo lanceert Reno 11F: smartphone in middensegment

De Oppo Reno 11F is een nieuwe smartphone in het middensegment. Het toestel heeft een groot 10-bit amoled-scherm van 6.7-inch. De verversingsnelheid bedraagt 120Hz, zodat je vloeiend kunt scrollen en navigeren. Aan boord vinden we een MediaTek Dimensity 7050-chipset, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Je kunt het toestel ook nog uitbreiden met een micro-sd-kaart tot 2 TB. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Opladen kan relatief snel voor een smartphone in dit prijssegment, namelijk met 67 Watt.

Achterop het toestel vinden we een hoofdcamera van 64 megapixel. Daarnaast is er ook nog een ultragroothoek van acht megapixel en een macrocamera van twee megapixel aanwezig. De hoofdcamera kan ook beelden opnemen in een 4k-resolutie. Het toestel is spatwaterbestendig met IP65 en draait op Android 14 met de softwareschil ColorOS.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Reno 11F is per direct verkrijgbaar in de kleuren Ocean Blue en Palm Green. De verkoopadviesprijs is 449 euro. Oppo heeft een lanceringsaanbod tot 3 mei, waarbij je gratis de Oppo Enco Free2 draadloze oortjes krijgt bij aanschaf van het toestel.