Design – twee totaal verschillende designs

Behoren de Oppo Reno 6 en de Oppo Reno 6 Pro tot dezelfde serie? Wie beide toestellen voor het eerst bekijkt zou haast denken van niet. De reguliere Oppo Reno 6 heeft volgens de fabrikant een ‘Retro’-design. Wij vinden het voornamelijk op een iPhone lijken met de volledig vlakke zijkanten, het platte scherm en de achterzijde met de drie camera’s in de cameramodule. Het is nog net niet de ‘kookeiland’-opstelling van de laatste generaties iPhones, maar verder komt het design redelijk overeen. En dat is zeker geen minpunt, want het geeft de Oppo Reno 6 een unieke uitstraling onder de huidige Android-telefoons. Wij testen het toestel in de kleur Arctic Blue, een glinsterende mix van blauw en wit, wat zelfs paarse tinten in het juiste licht lijkt te hebben. Het glazen design glinstert veel, waardoor het lijkt of er duizenden kleine diamantjes geplaatst zijn. Oppo noemt deze techniek Oppo Glow en dit vinden we terug bij beide toestellen.

De Oppo Reno 6 Pro daarentegen lijkt op de traditionele high-end telefoon met een curved-scherm. Deze gebogen randen vinden we ook terug aan de achterkant. Het toestel is wat dat betreft veel ronder dan het rechte design van het reguliere model. Ons testtoestel is in de kleur Lunar Grey, oftewel ‘maangrijs’. Ook dit glas op de achterkant kan in het licht veranderen en lijkt soms ook blauw of juist zwart te worden.

Kijken we naar de knoppen en aansluitingen, dan zitten deze bij beide toestellen op dezelfde plek. Aan de onderkant de simkaarttrede en de usb-c-aansluiting. De volumeknoppen zitten aan de linkerkant en de aan/uit-knop aan de rechterkant. De cameramodule zit bij beide toestellen in de linkerbovenhoek aan de achterzijde. Voorop vinden we een gaatje in het display voor de selfiecamera in de linkerbovenhoek. Een 3,5mm-koptelefoonaansluiting ontbreekt, evenals de mogelijkheid om een micro-sd-kaart te plaatsen. Ontgrendelen kan via Face Unlock en de vingerafdruksensor in het scherm. Deze werken snel en soepel bij beide toestellen.