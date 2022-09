Apple lanceert iPhone 14-serie: vier toestellen met grote verschillen

iPhone 14 en iPhone 14 Plus

Dezelfde toestellen, maar een andere schermgrootte. De iPhone 14 heeft een Retina-display van 6,1-inch. De Plus doet daar een schepje bovenop met een Retina-display van 6,7-inch. Wederom een oled-scherm met een verversingssnelheid van 60Hz. Ook is er ondersteuning voor Dolby Vision. Beide toestellen kunnen tegen een stootje, want Ceramic Shield beschermt het display. Qua chipset heeft men gekozen voor de A15-chip. Inderdaad, de chip van vorig jaar die we ook in de iPhone 13-serie zagen. De nieuwe chipset is exclusief voor de Pro-modellen in de iPhone 14-serie. Naast de schermgrootte is er nog een verschil tussen beide toestellen. De iPhone 14 Plus heeft een grotere batterij en gaat langer mee dan het reguliere model. Apple belooft echter dat je beide toestellen de hele dag kunt gebruiken zonder tussentijds opladen.

Qua camera’s heeft Apple gekozen voor een nieuwe twaalf megapixel hoofdcamera met een grotere sensor. Deze hoofdcamera heeft een diafragma van f/1.5 en er is optische beeldstabilisatie aanwezig. De grotere sensor moet zorgen voor 49 procent betere prestaties in omgevingen met weinig licht. Daarnaast is er ook een ultragroothoekcamera aanwezig voor foto’s met een brede kijkhoek, zoals landschappen of voor foto’s met groepen mensen. Aan de voorkant vinden we een nieuwe twaalf megapixel TrueDepth selfiecamera met een diafragma van f/1.9 en autofocus. Voor video’s is er ook een nieuwe functie. Je kunt je iPhone 14 en iPhone 14 Plus nu ook als action camera gebruiken met de nieuwe Action Mode. Deze modus levert stabiele video’s op, zelfs bij beweging.

Apple heeft stappen gezet op het gebied van de veiligheid. Zo heeft de iPhone 14-serie Crash Detection, waarbij de hulpdiensten automatisch gebeld worden bij een auto-ongeluk. Of deze functie ook al in Nederland werkt bij lancering is nog niet bekend. Emergency SOS is een andere nieuwe veiligheidsfunctie, waarbij je in iedere omgeving dankzij satellieten de hulpdiensten kunt bellen. Zelfs als je telefoon geen normaal bereik heeft. Deze functie werkt bij lancering voorlopig alleen in de Verenigde Staten en in Canada.