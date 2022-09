Apple verhoogt in oktober de prijzen tot wel 25 procent in de App Store

Alle prijzen voor apps en aankopen in de App Store worden vanaf 5 oktober verhoogd. Apple heeft ons land op een bult gegooid met de rest van de Eurozone en je bent vanaf volgende maand maar liefst 20 tot 25 procent meer kwijt voor je aankopen. Een ontzettend hoge stijging, maar hoe komt dat?

Het lijkt erop dat de sterke dollar ten opzichte van de zwakke euro een rol speelt. Ook andere valuta’s doen het niet zo goed ten opzichte van de dollar, waardoor ook landen als Japan, Zuid-Korea, Chili, Vietnam, Egypte en Pakistan vanaf 5 oktober te maken krijgen met prijsstijgingen. In Japan gaat het zelfs om een stijging van 30 procent. Bovendien gaat het dit kwartaal bij Apple niet zo goed als verwacht en vallen de financiële prestaties ietwat tegen. De App Store is een belangrijke inkomstenbron voor het bedrijf.

Prijsstijgingen van 20 tot 25 procent in de App Store

De prijzen stijgen in Nederland en België (en de rest van de Eurozone) tussen de 20 en de 25 procent. Het bedrijf werkt met Tiers, oftewel vaste bedragen, in de App Store. En die krijgen dus ook allemaal een vaste prijsstijging. Het percentage per Tier verschilt echter. Via deze link (klik onderaan op ‘View updated price tier charts’ en scroll naar de Eurozone) kun je zien wat je vanaf 5 oktober voor je aankopen moet betalen.

