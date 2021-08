Review: Samsung Galaxy Tab A7 Lite – betaalbare tablet vereist geduld

Prestaties en in gebruik

Qua software is de tablet prima in orde. Android 11 is aanwezig en scroll je vanaf het thuisscherm naar het linkerscherm, dan heb je gewoon de Google Discover Feed tot je beschikking. Hierdoor krijgt de tablet echt een smartphone-uitstraling en dat komt ook door het formaat. Heb je grote handen, dan kun je de tablet nog net in één hand vasthouden. En dan is het toch fijn dat je een groter scherm tot je beschikking hebt dan op je smartphone. Heb je kleinere handen? Dan is er een speciale modus voor bediening met één hand en dat werkt prima. De resolutie gooit echter wel wat roet in het eten. Kijk je YouTube-video’s of een serie op je favoriete streamingdienst, dan is de kwaliteit nu niet om over naar huis te schrijven. De hardware is wel goed genoeg om video’s soepel te tonen, dus je zult hier geen vertragingen tegenkomen.

Anders is dat bij het surfen over het internet. Als voorbeeld wederom de Google Discover Feed. Scroll je snel naar beneden dan wordt alles met horten en stoten geladen. Bezoek je een website die veel vraagt van de hardware, dan zul je geduldig moeten zijn. Met name cookie-meldingen en videoadvertenties (waar je dus eigenlijk helemaal niet op zit te wachten) zorgen ervoor dat je moet wachten voordat je enigszins fatsoenlijk kunt scrollen. Geduld is eigenlijk het sleutelwoord van deze tablet, want je zult vooral veel moeten wachten.

De camera’s aan boord voldoen voor deze prijscategorie. Buiten kun je nog best aardige foto’s maken met de achtercamera van acht megapixel, maar je hebt wel voldoende licht nodig. Ook functies als panorama zijn aanwezig. Binnen gaan de prestaties rap omlaag en ontstaat er veel ruis. De batterijduur is overigens prima. Het opladen duurt vrij lang, maar is de tablet eenmaal van de benodigde energie voorzien, dan kun je wel een tijdje vooruit.

Ik zou je graag de Samsung Galaxy Tab A7 Lite willen aanraden. Het formaat van 8,7-inch is een ideale mix tussen een smartphone en een grotere tablet. Sterker nog, het is eigenlijk een uit de kluiten gewassen smartphone. Helemaal als je het 4g-model koopt. De bouwkwaliteit is uitstekend en ook het geluid is prima in orde. De software met Android 11 is up-to-date en daar hebben we verder niets op aan te merken. Veel foto’s zul je waarschijnlijk niet met een tablet maken, maar voor de prijscategorie voldoet het prima. Er zijn twee punten waar deze tablet echter tekortschiet en dat is de lage resolutie van het display en de hardware die gewoon niet snel genoeg is.

Het lijkt dan ook of Samsung specifiek op kinderen mikt. De tablet is echt een stevig blok beton en voor filmpjes kijken voor de kids is het meer dan geschikt. Dat blijkt ook uit Samsung Kids. Het is even zoeken naar deze speciale modus, maar je komt dan in een kindvriendelijke omgeving met leuke geluidjes, spelletjes en de camera. Voor kinderen is de tablet dan ook een echte aanrader.

Zoek je meer tablet voor je geld? Dan lijkt de Samsung Galaxy Tab A7 een veel betere deal dan de Samsung Galaxy Tab A7 Lite. De tablet is slechts twee tientjes duurder, maar komt met een snellere processor (Snapdragon 662), tft-scherm van 10,4-inch in een resolutie van 2.000 bij 1.200 pixels en vier Dolby Atmos-speakers. Helaas is deze tablet wel weer een slagje groter, dus zoek je specifiek een kleiner model dan gaat deze vergelijking niet op.