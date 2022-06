Review: Huawei Watch GT 3 Pro – luxe smartwatch met veel sportfuncties

Nauwkeurige gps en uitstekende batterij

Wat heb jij nu precies nodig in een smartwatch? De Apple Watch en Wear OS-horloges zijn zeer populair en daadwerkelijk de slimste smartwatches boordevol functies en beschikbare apps, maar door de slechte batterijduur (beschamend slecht zelfs) en de beperkte sporttrackingfuncties zijn ze voor sporters niet altijd even geschikt. Niet iedereen wil echter een ‘smartphone aan de pols’. Je kunt ook gaan voor een echt sporthorloge van Polar of Garmin, maar dat is vaak toch wat minder stijlvol. Huawei valt wat dat betreft tussen beide partijen in. Niet zo slim als de Apple Watch of Wear OS-horloges en niet zoveel sportopties als een echt slim sporthorloge. Wat de smartwatch wel heeft is een ongekend goede batterijduur van twee weken, een fantastisch high-end design en toch genoeg slimme functies en veel sportmogelijkheden voor de meeste consumenten. Niet voor niets staat Huawei op de tweede plek wereldwijd als het gaat om de verkoop van smartwatches en fitnesstrackers na Apple.

Zo is de Huawei Watch GT 3 Pro voorzien van ip68- en 5ATM-classificaties voor waterdichtheid. Dit helpt bij de nieuwe functie voor freediving, want je kan tot 30 meter met dit horloge duiken, waarbij duikgegevens als snelheid, diepte en duur weergegeven worden, inclusief veiligheidsherinneringen. Ook voor golf is er een nieuwe functie, waarbij golfswinggegevens als backswing en downswing en een driving range-modus beschikbaar is. Uiteraard worden ook sporten als wandelen, hardlopen, fietsen, hometrainers, bergbeklimmen, hiken en diverse andere sporten ondersteund. Van tafeltennis tot skeeleren. In totaal heb je meer dan 100 workoutmodi die dankzij Dual-Band Five-System GNSS nauwkeurig worden weergegeven. Na iedere workout vind je uitgebreide gegevens in de Huawei Health-app terug zoals je route, hartslag, tempo, cadans, hoogte en je prestaties aan de hand van aerobe en anaerobe trainingseffecten. Ook je hersteltijd wordt weergegeven en je kan aan de slag met de AI hardloopcoach of je VO2 Max meten.

De gps is overigens zeer nauwkeurig. Een fix wordt snel gevonden en tijdens een mountainbiketocht zijn vrijwel alle bochten goed meegenomen. Je hebt echt een strakke lijn over het parcours als je de route vervolgens weer terugkijkt zonder schommelingen of rare afwijkingen. Terugkijkend in de app naar de hoogtemetingen heb ik wel mijn twijfels, dat lijkt niet helemaal overeen te komen met de werkelijkheid. Tijdens echte inspanningen lijkt de hartslag ook net een paar slagen per minuut te weinig weer te geven, maar dat is inherent aan dergelijke polsmetingen. De gps werkt in ieder geval uitstekend en ben je verdwaald? Dan vind je het beginpunt makkelijk weer terug met de trackback-mogelijkheid. Verdwalen is dus niet meer mogelijk met dit horloge. Bang te zijn om met een lege batterij in het bos achter te blijven hoeft ook niet. De Huawei Watch GT 3 Pro haalt met gemak de 14 dagen, zelfs met de hartslagmetingen aan en met iedere dag een gps-route.

Standaard staat het display op ‘Weergeven bij optillen pols’. Het gaat dus aan als jij je arm omhoog brengt en dat werkt prima. Het bespaart ook batterij. Wie dat wil kan ook het Always On Display gebruiken, maar dan gaat de batterij vanzelfsprekend veel sneller leeg. Over dat display gesproken, dat kan gebruikmaken van een automatische helderheid en is eigenlijk overal goed af te lezen, zowel in de felle zon als in de nacht. Het amoled-scherm is haarscherp met een goed contrast en heldere kleuren. Het scherm is wel erg moeilijk op de foto te zetten, dus de foto’s hier op de pagina doen geen recht aan het uitstekende display.

Aan boord vinden we diverse sensoren voor hartslag-, Sp02, slaap en stress. In de nieuwste update tijdens de testperiode is ook een meting voor detectie van arteriële stijfheid toegevoegd. Ook kan je dit keer de huidtemperatuur meten. De hartslag lijkt nauwkeurig in vergelijking met andere modellen en een borstbandmeter, in ieder geval in rust. Tijdens het sporten worden de verschillen wat groter, maar dat is bij alle polsmetingen vaak zo, welk apparaat je ook gebruikt. Je kunt bluetooth-gesprekken rechtstreeks op de smartwatch opnemen en je gesprekspartner klinkt duidelijk door de speaker. Je kunt muziek op het horloge zetten en afspelen, net als dat je bluetoothspeakers en zelfs Spotify vanaf je pols kunt bedienen door muziek te pauzeren of vorige en volgende nummers te kiezen. Dit model heeft een opslag van 32 GB, dus meer dan genoeg voor al je muziek. Mits verbonden met een telefoon kun je ook telefoongesprekken opnemen en bellen via de ingebouwde speaker, dat werkt allemaal prima. Ook notificaties komen overzichtelijk binnen en je kunt zelf aangeven wat je wel of niet wil ontvangen. Qua antwoorden van berichten (sms of WhatsApp) heb je helaas beperkte mogelijkheden. Je kunt vooraf ingestelde antwoorden kiezen om te beantwoorden, maar een toetsenbord om daadwerkelijk te typen ontbreekt helaas.