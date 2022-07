Review: Sony Xperia 1 IV – de ‘heetste’ telefoon van dit moment

Display en geluid

Sony behoort tot de top als het gaat om het display en het geluid bij smartphones. Niet zo gek natuurlijk dat Sony het goed doet op het gebied van displays, want het bedrijf kan natuurlijk afkijken bij de eigen Bravia-televisies. We hebben dit keer dan ook een 4k hdr oled-scherm tot onze beschikking met een beeldverversingsnelheid van 120Hz. De resolutie bedraagt 3.840 bij 1.644 pixels wat een ongekende scherpte oplevert en de verversingssnelheid zorgt voor soepel navigeren en scrollen. Sony is het enige bedrijf wat dergelijke 4k-schermen in telefoons stopt. Alhoewel het aan de ene kant wat overdreven is. Zie je dat verschil nu echt in vergelijking met een telefoon met een iets lagere resolutie op een dergelijk klein scherm? Nee dus. Aan de andere kant is het een topscherm met fijne natuurlijke kleuren, een goede scherpte en fijn contrast.

Sony belooft tevens een helderder scherm, want dat was bij de voorgangers nogal eens het probleem. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, dat helderder scherm valt eigenlijk niet zo op. Echte problemen heb ik met het scherm niet ondervonden, maar in fel zonlicht kan het soms een beetje moeilijk zijn om het scherm goed af te lezen.

Over naar het geluid dan. Sony maakt gebruik van full-stage stereospeakers en ondersteunt audio met hoge resolutie (LDAC). Ook is er een 3,5mm-koptelefoonaansluiting aanwezig. De Sony Xperia 1 IV ondersteunt 360 Reality Audio, DSEE Ultimate, aptX en Dolby Atmos. Qua geluid is het ook prima in orde. De speakers laten voor een smartphone een lekker helder geluid horen en sluit je een headset aan, dan ben je gegarandeerd van topkwaliteit audio op zakformaat.