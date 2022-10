Google komt in 2023 met Pixel Tablet en dock

Afgelopen week kondigde Google nieuwe smartphones en een nieuwe smartwatch aan, maar het bedrijf liet ook weten in 2023 een nieuwe tablet op de markt te brengen. De Google Pixel Tablet is een tablet zoals we hem al jaren kennen, maar Google voegt er deze keer een speciaal dock aan toe.

De Google Pixel Tablet beschikt over Google’s nieuwe en zelf ontwikkelde Tensor G2-processor en komt met een afgerond, minimalistisch design. Het apparaat wordt geleverd met stylus en draait op het Android-besturingssysteem. Google ziet dat de gemiddelde tablet het grootste deel van de dag ongebruikt in een lade ligt en daar heeft het bedrijf iets op bedacht.

De Pixel Tablet komt namelijk met een speciaal luidsprekerdock waarmee de tablet omgetoverd kan worden tot (soort van) Nest Hub. Hiermee is de tablet te gebruiken als display waarmee je smarthome bediend kan worden, als digitaal fotoframe of als mediaspeler. De volledige specificaties van de tablet ontbreken nog. Begin 2023 krijgen we meer te horen van Google.