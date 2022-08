Review: Oppo Reno 8 Pro – minder goed dan de voorganger

Prestaties en software

We hebben nog weinig ervaring met de MediaTek Dimensity 8100-Max. Ben je meer thuis in de Qualcomm-chipsets? De prestaties zijn ongeveer vergelijkbaar met de Snapdragon 888. Dit betekent dus een behoorlijk rap toestel en dat merk je ook in de praktijk. Over de snelheid hebben we niets te klagen. Games zijn geen enkel probleem en dankzij de speciale vapor chamber en de geavanceerde haptische feedback zullen gamers smullen van dit toestel. Voor een game als PUBG is er ondersteuning voor 90Hz, waardoor je extra vloeiend kunt gamen. Meerdere vensters en apps open is geen enkel probleem. De batterij van 4.500 mAh is meer dan voldoende om de hele dag mee te doen. Draadloos opladen ontbreekt, maar daar staat 80W SUPERVOOC tegenover. SUPERVOOC is de snellaadtechnologie van Oppo. Je kunt dus met 80W opladen. In de praktijk betekent dit ongeveer een half uur laden van 0 tot 100 procent. De lader wordt meegeleverd bij dit toestel. Over de algehele prestaties niets dan lof, dat is allemaal razendsnel.

De Oppo Reno 8 Pro draait op Android 12 met ColorOS 12.1. Dat is jammer, want Oppo brengt Android 13 al uit voor de Find X5-serie. Nu komt ongetwijfeld Android 13 er snel aan voor dit toestel, maar het toestel krijgt maar twee grote Android-updates. Dus na Android 13 krijg je alleen volgend jaar nog Android 14. Het toestel loopt dus al een versie achter, dus eigenlijk is alleen Android 14 volgend jaar nieuw. Dat is wel heel karig. Oppo belooft drie jaar beveiligingsupdates. Ook dat doen andere fabrikanten beter.

Over de ColorOS-softwareschil kunnen we echter kort zijn. Dat werkt allemaal erg goed. Ook dit keer heb je enorm veel mogelijkheden om alles naar wens af te stellen. Van diverse veegbewegingen tot het enorm uitgebreide always-on scherm, dat je volledig naar wens kunt aanpassen, en van het aanpassen van het menu voor snelle instellingen tot aan multitasken met flexibele vensters. Het is enorm uitgebreid voor diegene die er helemaal in wil duiken, maar in de basis is het gewoon een ontzettend overzichtelijke en gebruiksvriendelijke softwareschil. Wie had dat gedacht toen we jaren geleden kennismaakten met Oppo en ColorOS en het echt nog een chaos was? Inmiddels is het één van de beste Android-softwareschillen op de markt. Puntje van kritiek dit keer: veel bloatware. Apps kan ik ook zelf installeren en de voorgeinstalleerde Netflix, Facebook, TikTok, Amazon Shopping en al die andere apps zijn totaal overbodig.

Inmiddels heb je de prijs van dit toestel bovenaan al kunnen lezen. De Oppo Reno 8 Pro kost 749 euro en is daarmee 50 euro goedkoper dan de vorig jaar gelanceerde Oppo Reno 6 Pro. Wat mij betreft had de prijs nog een stuk goedkoper gemogen, want de Oppo Reno 6 Pro is gewoon een beter toestel, met name als je kijkt naar het camerasysteem. Wil je nu nog een Oppo Reno 6 Pro aanschaffen? Dan ben je voor minder dan 500 euro klaar. Dat is een veel te groot verschil met de Oppo Reno 8 Pro.