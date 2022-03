Verschillen met Galaxy Tab S7

Wat krijg je nog meer voor 749 euro? Een tablet die grotendeels lijkt op zijn voorganger, de Galaxy Tab S7. Het lcd-scherm is met 11-inch even groot, de resolutie is met 1.600 bij 2.500 pixels even hoog en de verversingssnelheid van 12 Hertz is ook identiek aan elkaar. Daarnaast bieden beide tablets ondersteuning aan voor een micro-sd-kaart, beschikt de accu over 8.000 mAh aan energie en laden beide tablets op met een snelheid van 45 watt. Gelukkig zijn er ook enkele verschillen, maar die vallen in een technische hoek waar niet iedereen wellicht meteen op let of aandacht aan geeft.

Intern is er wel íets veranderd. Zo beschikt de Samsung Galaxy Tab S8 over de recent uitgebrachte Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor, is er 8 tot 12 GB aan werkgeheugen beschikbaar en rust je hem uit met 128 tot 256 GB aan interne opslagruimte. Dat is stap vooruit ten opzichte van het vorige model, die op alle vlakken minder goed scoort. De nieuwe processor is sneller, capabeler en heeft een krachtigere grafische processor, waardoor apps en games er over het algemeen beter uitzien. Tot slot is het goed om te weten dat de tablet beschikt over 5g, bluetooth 5.2 en wifi 6e.