Review: Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – mist net dat beetje extra

Design en bouwkwaliteit

De Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G is qua design een heel ander toestel dan de Xiaomi Redmi Note 10 Pro van vorig jaar. De Chinese fabrikant lijkt Apple na te willen doen, iets wat we ook al zagen bij de Oppo Reno 6. En dat is zeker geen schande. Het toestel heeft rechte hoeken en ook de zijkanten zijn volledig vlak. De smartphone is zeer stevig gebouwd en ziet er premium uit. Zo premium zelfs, dat het lijkt alsof we hier met een duur vlaggenschip te maken hebben. Dit moet één van de beste designs voor een toestel uit deze prijscategorie van dit moment zijn. De achterkant is volledig van glas en dat is in deze prijscategorie zeker niet gebruikelijk. Fijn is ook dat er een (doorzichtig) hoesje en een screenprotector worden meegeleverd.

Aan de rechterkant vinden we de volumeknoppen en de aan/uit-knop die tevens dienst doet als vingerafdruksensor. Deze werkt trouwens soepel en reageert vrij betrouwbaar en snel. Zet voor de zekerheid je voorkeursvinger er een paar keer in, dat werkt altijd het beste. Onder vinden we de usb-c-aansluiting voor de oplader en de simkaarttrede. Boven vinden we een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, dus je oude vertrouwde oordopjes met snoer werken ook op dit toestel. Achterop vinden we de camera’s in een rechthoek opgesteld met extra ruimte voor de grotere sensor van de 108-megapixel camera en daaronder een vierkantje met de ultra-groothoekcamera van acht megapixel, macrocamera van twee megapixel, de flitser en een logo met AI. De frontcamera vinden we in een gaatje bovenaan het scherm.