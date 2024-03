Ontdek waarom je FWD Magazine 102 niet mag missen

Verwacht je op audiovlak aan een heel aantal primeurs van hifi- en surroundapparatuur op alle prijspunten. In de test van de PSB Alpha IQ bijvoorbeeld, kom je te weten of deze compacte actieve speakers die als allereerste uitgerust zijn met BluOS-streaming goed presteren. Pioneer is dan weer helemaal terug van weggeweest, met de lancering van de VSA-LX805 AV-receiver. Maar wat legt dit 11.2-topmodel op tafel ten opzichte van zijn voornaamste rivalen? Dat doen we uit de doeken in een dieptereview op basis van een uitgebreid verblijf in onze testruimte. Zoek je een eenvoudigere manier om tv-geluid te verbeteren en vind je een soundbar niets? Dan zegt Denon dat de CEOL N12 een goed alternatief is. Maar is dat ook zo?

En wat heeft de AURALiC G2.2 te bieden, als eerste van een nieuwe 2.2-generatie bij de streamerspecialist? Liefhebbers van betere hifi-apparatuur krijgen bovendien de allereerste review (wereldwijd!) van de Primare SC15 MK2 opgediend. We namen daarnaast wat langer de tijd om de Hegel H600 en de Hegel Viking op de pijnbank te leggen.

Is dat alles? Natuurlijk niet. Zoals gebruikelijk vind je in het dikke FWD Magazine nog vele reviews, nieuwsartikelen en achtergrondstukken. Zo bekijkt smarthome-expert Martijn alle nieuwe slimme sensors (Zigbee en Z-Wave) die Aeotec recent uitbracht. En wist je dat er ook in Australië een heel bekend audiomerk zit? Daar ontdek je alles over in het artikel over Krix, een heel grote naam op gebied van thuisbioscopen down-under – en nu ook bij ons.

