Review: Poco F4 GT – pure snelheid voor gamers

Design en bouwkwaliteit

Zoek je een kleine smartphone? Dan is de Poco F4 GT niets voor jou. Het platte scherm van 6,67-inch zorgt voor een flink toestel dat je niet gemakkelijk met één hand kunt bedienen. Kijk je vluchtig, dan zie je gewoon een normale smartphone qua design, maar kijk je wat beter? Dan zie je toch enkele unieke eigenschappen. Aan de rechterkant van het toestel zie je in het midden de aan/uit-knop die tevens als zeer vlot reagerende vingerafdruksensor dient. Daarboven en onder zie je een schuifje. Via deze schuifjes laat je de trigger buttons (schouderknoppen) uit de behuizing omhoog komen. Diezelfde schuifjes laten de knoppen ook weer in de behuizing verdwijnen. Het werkt erg soepel. De volumeknoppen vinden we aan de linkerkant. De usb-c-aansluiting voor de meegeleverde 120W-lader vind je onderaan. Boven en onder vinden we tevens de quad-speakers. Uniek is verder dat we drie microfoons lijken te spotten, dus tijdens gamesessies moet je goed te verstaan zijn.

Het toestel is met 210 gram vrij zwaar, maar wel zeer degelijk gebouwd. Vervelende rammeltjes zul je niet vinden. De Poco F4 GT is voorzien van Corning Gorilla Glass Victus, dus het lijkt tegen een stootje te kunnen. Wij hebben de zilveren variant als testtoestel, maar er is ook een zwarte en geel/zwarte variant beschikbaar. Dat we hier met een gaming smartphone te maken hebben zien we duidelijk aan de achterkant van het toestel, waar de zilveren vlakken toch wat schreeuwerig overkomen. Het past bij dergelijke gaming smartphones, dus je moet er van houden. In de linkerbovenhoek op de achterkant vinden we de cameramodule. De selfiecamera voorop zit bovenaan het scherm in een gaatje in het display. Fijn is dat er al een screenprotector geplaatst is en er ook een doorzichtig hoesje wordt meegeleverd. Je bent meteen klaar met de aankoop van dit toestel.