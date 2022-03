Nothing Phone (1) zal deze zomer gelanceerd worden

Ken je de Nothing Ear (1) nog? Het eerste product van Nothing, het nieuwe bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei verscheen afgelopen zomer. Vandaag werd tijdens een evenement de eerste smartphone van het bedrijf aangekondigd: de Nothing Phone (1).

Nothing is erg goed om hype te creëren rond een nieuw product. En dat bleek ook nu het geval te zijn. Tijdens de presentatie vandaag hebben we namelijk helemaal niets gezien van de nieuwe smartphone. Toch werd er wel een (klein) tipje van de sluier opgelicht. Nothing wil in feite de nieuwe Apple worden, maar dan met een open ecosysteem. Het eerste product (de oordopjes niet meegerekend) wat hier gebruik van moet gaan maken is de Nothing Phone (1).

Dit weten we tot nu toe over de Nothing Phone (1)

De Nothing Phone (1) zal aangedreven worden door een Qualcomm Snapdragon chipset en zal draaien op Nothing OS. Gebaseerd op Android moet Nothing OS minder bloatware bevatten en razendsnel reageren. Het is tevens de basis van het nieuwe ecosysteem van Nothing, waarbij producten onderling moeten kunnen samenwerken. Carl Pei heeft in de presentatie gezegd dat je kunt rekenen op drie grote OS-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Verder was het vooral veel grootspraak dat de huidige technologie slaapverwekkend is en dat Nothing voor de nodige opschudding gaat zorgen. Of die claim waarheid wordt is nog niet duidelijk, want meer informatie werd niet gegeven. De nieuwe smartphone moet in de zomer verschijnen en in april moet er meer bekendgemaakt worden. Wordt vervolgd.