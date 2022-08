Android-tablet geschikt maken voor kinderen: zo werkt het

Vergrendel je tablet

Een tablet en een smartphone heeft toch altijd een grote aantrekkingskracht op kinderen. Ze zien papa en mama continue met die mobiele apparaten bezig, dus dat willen ze natuurlijk zelf ook. Wil je dit nu echt niet omdat het kind bijvoorbeeld nog veel te klein is? Zorg dan voor een goede vergrendeling. Dan kan het kind de tablet in ieder geval niet ontgrendelen. Dit stel je in bij Instellingen > Beveiliging of een variatie hierop. Dankzij softwareschillen van fabrikanten kan er net een andere naam gebruikt worden of staan functies net op een andere plek, dit is ook afhankelijk van de gebruikte versie van Android. Vaak kun je kiezen uit een wachtwoord bestaande uit cijfers, een patroon, gezichtsherkenning of een vingerafdruk.

Mag je kind ook op je tablet? Dan is een stevige hoes wel fijn, want die tablet gaat ongetwijfeld vallen. Daarnaast is het natuurlijk fijn dat er een kindvriendelijke omgeving op de tablet getoond wordt, waar het kind niet per ongeluk aankopen kan doen en waar het kind niet blootgesteld wordt aan ongewenste content. Je hebt verschillende manieren om dit te bewerkstelligen op een Android-tablet.