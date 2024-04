SwitchBot komt met grote Matter-update voor SwitchBot Hub 2

Vorig jaar lanceerde SwitchBot de Hub 2 met ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter. De fabrikant kondigt vandaag een grote update aan voor de Hub 2, waardoor er nog meer producten klaar zijn voor Matter. Hieronder de nieuwste robotstofzuigers van het merk, de SwitchBot K10+ en de SwitchBot S10. In totaal maakt SwitchBot tien nieuwe producten uit het assortiment geschikt voor de smarthomestandaard.

Tien nieuwe producten geschikt voor Matter

Om welke producten gaat het dan? Vorig jaar had de fabrikant de Bot, Curtains, Lock en Lock Pro, motion sensor en contact sensor en de Blind Tilts al geschikt gemaakt. Daar komt nu, per 8 april, een waslijst bij. Naast de robotstofzuigers ook de kleurenlamp, de ledstrip, de remote button, alle varianten van de temperatuur- en luchtvochtigheidssensor, de luchtbevochtiger, plug mini en de plafondlampen. De fabrikant heeft een handige lijst op de eigen blogpagina gezet. Daarnaast vind je er een stappenplan wat je precies moet doen. De update is per direct live, alhoewel je misschien nog even moet wachten voordat het wereldwijd is uitgerold. Via de app van SwitchBot kun je de nieuwste versie downloaden en de Hub 2 updaten.

In het verleden hebben we diverse producten van SwitchBot getest. Denk bijvoorbeeld aan het slimme slot SwitchBot Lock, maar ook de Pan en Tilt Camera en allerlei sensoren en de Curtains.