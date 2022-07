Gebruikers niet blij met nieuwste update Instagram

Waar Instagram lange tijd een uniek platform was voor foto’s, daar gaat het tegenwoordig steeds meer op Snapchat en TikTok lijken. Filmpjes worden steeds belangrijker en dat valt lang niet bij iedereen even goed. Sterker nog, de nieuwste update zorgt ervoor dat gebruikers de app massaal één ster geven in de App Store van Apple en de Play Store van Google. Wat is er aan de hand?

Instagram rolt updates altijd in fases uit. Zo kan het gebeuren dat jij een bepaalde update al hebt, terwijl anderen nog weken moeten wachten. Hoe dan ook, de nieuwste update past je tijdlijn behoorlijk aan. Open Instagram en je scrolt eerst door twintig reclames, voorgestelde berichten en ‘grappige’ video’s voordat je de content van mensen ziet die je zelf volgt. Als je deze berichten al ziet, want heel vaak slaat de nieuwe update deze berichten gewoon over. Dat is natuurlijk niet waar mensen op zitten te wachten.

Instagram doet een ‘TikTokje”

De overdaad aan reclames, TikTok-achtige video’s en het ontbreken van content van de mensen die je zelf volgt is echter niet alles. Instagram speelt blijkbaar video’s af op vol volume, zelfs als het geluid van je smartphone veel zachter staat. Video’s zijn daarnaast beeldvullend, dus je moet ze eerst handmatig wegvegen om verder te kunnen scrollen.

Laten we hopen dat de kritiek van gebruikers ervoor zorgt dat het platform de laatste wijzigingen snel weer terugdraait.