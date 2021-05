Media en gebruik

Hoewel je op de Lenovo Tab P11 kunt werken, is de tablet met name bedoeld voor mediaconsumptie. Het scherm en de audio-opties zijn dus van groot belang. Het lcd-scherm van 11 inch heeft een resolutie van 2.000 bij 1.200 pixels, en derhalve een ppi van 212 pixels per inch. Dat is niet megascherp en dat zie je er ook echt van af in het dagelijkse gebruik. Beelden in de vorm van video’s en foto’s ogen soms wat onscherp en in het ergste geval worden artefacten, die ontstaan door beeldcompressie, helaas net even te goed in beeld gebracht.

Bovendien is het zo dat het scherm een blauwe tint heeft waar je nooit echt van af komt. Als je voor de Tab P11 kiest, dan doe je dus wat concessies op het gebied van beeldkwaliteit, maar op dit prijspunt is dat geen vreemd gegeven. Sterker nog, tablets die honderd of tweehonderd euro duurder zijn, vertonen vaak dezelfde mankementen. In de midrange markt krijg je hier sowieso dus mee te maken, dus kun je net zo goed gaan voor het model dat dan het meest betaalbaar is. Mettertijd went de beeldkwaliteit wel, maar van hoog niveau is die dus niet.

De tablet is uitgerust met vier speakers – twee aan elke kant – evenals ondersteuning voor Dolby Atmos. Dat is gaaf om te zien op dit prijspunt. We zijn echter minder te spreken over de plaatsing van de speakers. Die zitten aan de zijkanten, waardoor de kans groot is dat je met een hand voor één van de openingen zit. Dat moffelt het geluid een beetje weg, maar met een stand is dat ook weer opgelost (vergt wel een extra investering). De geluidskwaliteit is echt van hoog niveau. De tonen klinken warm en helder en stemmen zijn goed verstaanbaar.

De camera achterop beschikt over een 14 megapixel autofocuslens en maakt – zelfs onder de meest optimale omstandigheden – helaas slechtere foto’s dan je zou verwachten. Details vervagen in donkere delen, kleuren ogen behoorlijk flets en de beelden ogen meer dan eens wazig. Als er niet genoeg licht is, dan holt de kwaliteit verder achteruit. De frontcamera presteert iets beter. Je maakt er fijne portetfoto’s mee. Je wordt ook prima en zichtbaar in beeld gebracht tijdens een meeting, mocht je de tablet daarvoor willen gebruiken.