De beste tablets van dit moment

De beste tablets op een rijtje. Of je nu thuis werkt of op kantoor, een tablet voor erbij of eentje om op te werken is geen overbodige luxe. Of je hem nu gebruikt als extra beeldscherm, als middel om snel even iets op te zoeken of een videogesprek te onderhouden terwijl je ondertussen iets anders op je laptop doet — een tablet past heel vaak wel bij je werkzaamheden. Maar laten we ook niet vergeten dat die dingen ook een hoge entertainmentwaarde hebben: films kijken, games spelen, foto’s laten zien, het kan natuurlijk allemaal.

Het is geen geheim dat het behoorlijk rustig is op de markt voor tablets. Daarom is het geen goed idee om alleen naar de beste tablets van de afgelopen paar weken of maanden te kijken. In dit overzicht zie je daarom de beste tablets die momenteel beschikbaar zijn. In veel gevallen gaat het dus om oudere modellen, maar gelukkig blijven bedrijven Samsung, Lenovo én Apple zo nu en dan nieuwe tablets uitbrengen. Of je nu op zoek bent naar een gewone tablet of eentje om op te werken, met dit overzicht ben je sowieso geholpen de komende tijd.

We kiezen niet zomaar een paar beste tablets uit, natuurlijk. Wanneer een tablet in deze lijst staat, dan zijn er verschillende doorslaggevende factoren geweest. Zo letten we op de ervaringen die gebruikers achterlaten in onze uitgebreide database, bijvoorbeeld. Daarnaast houden we rekening met verschillende dingen, zoals een prijs-kwaliteitsverhouding en meer aspecten. Zo staat er ongetwijfeld een tablet tussen die je kunt betalen of eentje waar je wat aan hebt wanneer de prijs geen issue is. De volgorde is overigens willekeurig bepaald.