Scherm als blikvanger

Het scherm is de echte blikvanger van dit apparaat. Dit is een lcd-scherm van 13-inch, met een verversingssnelheid van 60 Hertz, ondersteuning voor Dolby Vision en een maximale helderheid van 400 nits. Hoewel we redelijk enthousiast zijn over de beeldkwaliteit, komen we toch niet om enkele kanttekeningen heen. Ja, de kleuren ogen prachtig en de beelden schuiven netjes over het display. Maar de kijkhoek is beperkt, tijdens het gamen of bekijken van video zie je een ghostingeffect optreden en die maximale helderheid stelt best teleur in goed verlichte omgevingen. Gelukkig kun je Netflix in de optimale kwaliteit bekijken en is de resolutie ook aardig met 2.160 bij 1.350 pixels.

De Lenovo Yoga Tab 13 heeft als uniek onderdeel een cilinder met daarin een flinke accu die tot twaalf uur onafgebroken gebruik meegaat. Dat is een behoorlijk prestatie. Daarnaast biedt dat cilinder ook ruimte voor een aangename geluidskwaliteit dankzij de speakers die meer ruimte dan ooit hebben op een tablet. Hoe groter de resonantiekamer, hoe beter de geluidskwaliteit vaak is – en dat geldt des te meer voor de Lenovo-tablets. Daarnaast treffen we hier de usb-c- en mini-hdmi-poorten aan, voor toegankelijk gebruik. Vooral die hdmi-poort is handig voor wanneer je op zoek bent naar een multifunctionele tablet, die je ook tijdens je werk (onderweg) wil gebruiken.

Verder is het heel goed om te zien dat Lenovo Android 11 als besturingssysteem levert en dat het systeem behoorlijk kaal is. Er zijn hier en daar wat toevoegingen, zoals ingebouwde Pen-ondersteuning (dat is de stylus van het bedrijf), maar weinig dingen zitten in de weg. De tablet wordt verder veelal geleverd met Google-apps, want dat moet; en een enkele app waarvan Lenovo denkt dat we die handig vinden (wat niet zo is). Opvallend is dat de beveiligingspatch op het niveau van juni 2021 staat; dat is echt veel te lang geleden. Begin dit jaar moet de tablet de upgrade naar Android 12 ontvangen. De laatste update staat gepland voor medio 2024. Dat zit dus wel snor.