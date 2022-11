Review: Lenovo P11 Pro Gen 2 – veel tablet voor een goede prijs

Display en geluid

De Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 wil uitblinken op het gebied van entertainment en dus is het display en het geluid erg belangrijk. Gelukkig heeft Lenovo dat goed in orde. Het scherm van 11,2-inch is lekker helder met felle kleuren dankzij het oled-scherm. De 2k-resolutie op een dergelijk scherm is meer dan voldoende om lekker scherp van al je favoriete content te genieten en je favoriete streamingdiensten zijn in gewoon in een HD-resolutie te bekijken. Kijk je vaak films of series op een tablet? Dan zul je niet snel een model vinden met een betere beeldkwaliteit dan de Lenovo Tab P11 Pro 2nd Gen. Ondersteuning van HDR-formaten zorgt ervoor dat je veel detail in licht en donker ziet en ook bij games weet dit model uit te blinken door de uitstekende beeldkwaliteit. Let wel op eventuele achtergrondverlichting, want het oled-scherm wil soms wel een beetje spiegelen. Is het donkerder in je kamer, dan heb je daar geen last van.

Het geluid is best goed voor een tablet. Vier speakers op een klein apparaat als een tablet, hoor je dat nu echt? Nee, dat hoor je eigenlijk niet. Vooral het laag ontbreekt. Toch kan het volume flink opgevoerd worden. Met name als je de tablet op een tafel legt is het volume echt hard en wordt het ruimtelijk gebracht. Uiteraard gaat het om vier kleine speakers, dus er is genoeg op de geluidskwaliteit aan te merken, maar voor een tablet is het prima in orde. Wil je echt genieten van geluid? Dan sluit je gemakkelijk een bluetooth-headset aan.