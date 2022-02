Oppo brengt betaalbare smartwatch op de markt met Oppo Watch Free

Oppo heeft al eerder enkele smartwatches op de markt gebracht. Zo is daar de Oppo Band, een kleine en betaalbare fitnesstracker, en ook de veel duurdere Oppo Watch wat echt een volwaardige en uitgebreide smartwatch met WearOS is. De Chinese fabrikant duikt nu in het zelfgecreëerde gat en komt met een model tussen beide apparaten in met de Oppo Watch Free.

De Oppo Watch Free beschikt over gepersonaliseerde slaapmonitoring met OSleep. Hiermee wordt onder andere een snurkrisicobeoordeling gemaakt om slaapproblemen te detecteren. Middels sensoren en geavanceerde algoritmen, waaronder een optische Sp02-sensor en hartslagdetector wordt de gehele nachtrust in kaart gebracht. Ook functies als bedtijdherinneringen, slaaplatentie, slaapduur en slaapfases moeten hierbij helpen.

Diverse sport- en gezondheidsmodi

De Oppo Watch Free ondersteunt daarnaast 100 sportmodi en professionele gezondheidsmonitoringsfuncties. Middels een zesassige bewegingssensor en een optische hartslagsensor kunnen bovendien een aantal sporten automatisch herkent worden. Ook fitness- en verbrandingsdoelen zijn bij te houden en dagelijks terug te vinden bij het overzicht van Dagelijkse Activiteiten.

De nieuwe smartwatch ondersteunt 24-uurs hartslagmetingen en heeft mogelijkheden voor berichtmeldingen, oproepmeldingen, muziekbediening en een telefoonzoekfunctie. De batterij moet 14 dagen zonder opladen kunnen doen. De smartwatch is uitgerust met een 1,64-inch amoled-scherm en kan volgens Oppo ook goed als modeaccessoire gebruikt worden. Je kunt kiezen uit veertig verschillende wijzerplaten en dankzij AI Outfit Watch Face kun je een gepersonaliseerde wijzerplaat matchen met je outfit.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Watch Free is vanaf 11 maart verkrijgbaar in de kleuren vanille en zwart. De prijs is 99 euro. Gisteren werd ook de nieuwe Oppo Find X5 Series gelanceerd.