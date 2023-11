Nuki komt met de vierde generatie van het slimme slot met de Nuki Smart Lock 4.0 en de Nuki Smart Lock Pro 4.0. De belangrijkste nieuwigheid is ondersteuning voor Matter, de nieuwe smarthomestandaard dat ‘alles-met-alles’ moet gaan verbinden.

“De afgelopen maanden heeft het hele team ijverig en onder hoge druk gewerkt om Matter support zo snel mogelijk aan klanten te bieden. We zijn erg blij dat we met onze nieuwe Smart Lock en Smart Lock Pro een extra bijdrage leveren om de toegang tot je eigen huis zo slim, eenvoudig en veilig mogelijk te maken”, aldus CEO Martin Pansy.“Wij zijn het eerste slimme slot ter wereld waarbij Matter volledig geïntegreerd is in het product. Er is geen bridge of module nodig; parallel gebruik met apps van de fabrikant is mogelijk zonder enige beperking.”

Verbeterde batterijduur en Matter-ondersteuning

Qua uiterlijk zul je overigens weinig nieuws aan de vierde Nuki-generatie zien. Het bedrijf kiest opnieuw voor hetzelfde design in de kleurstelling zwart of wit. Intern is er echter veel veranderd volgens de fabrikant. Niet alleen zijn de elektronica en de software volledig nieuw, ook is er dankzij Matter (via Matter-Over-Thread) verdere integratie met smarthomesystemen mogelijk. Nieuw is ook de verbeterde batterijduur. Volgens Nuki moet dit een verbetering van de batterijtijd met ongeveer 30 procent geven. Dit komt neer op zes maanden gebruik zonder opladen.

Dankzij Matter heb je straks ook geen extra bridge meer nodig. Begin 2024 wordt hier een firmware-update voor uitgebracht voor toegang op afstand zonder een extra bridge. Let op dat dit gratis naar de Smart Lock Pro komt. Voor de reguliere Smart Lock is het een betaalde update (overigens gratis voor bestaande gebruikers). Dankzij Matter heb je ook via andere platformen toegang tot vergrendelen, ontgrendelen, de status van het apparaat en de batterijstatus. De Matter-hubs van Apple ondersteunen dit al volgens Nuki. Andere platformen zijn er mee bezig.

KeyPad 2 Pro

Nuki lanceert ook de nieuwe KeyPad 2 Pro. Het nieuwe toetsenbord biedt toegang tot maximaal twintig vingerafdrukken en tweehonderd individuele toegangscodes. Beide nieuwe slimme sloten zijn compatibel met het nieuwe toetsenbord. De Nuki Smart Lock en Nuki Smart Lock Pro van de vierde generatie zijn ook compatibel met de Keypad 1 en 2, Door Sensor, Power Pack, Bridge en FOB.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Smart Lock Pro 4.0 met meegeleverde powerpack en ingebouwde Wi-Fi kost 279 euro, de nieuwe Smart Lock 4.0 kost 169 euro. De nieuwe KeyPad 2 Pro kost 349 euro.