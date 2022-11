WhatsApp was al beschikbaar voor een Android-tablet, maar ging altijd uit van een eigen account. Hetzelfde account op je smartphone en tablet gebruiken kon nog altijd niet en dus was het eigenlijk nogal overbodig om WhatsApp op je tablet te zetten. De mogelijkheid om je account te gebruiken op verschillende apparaten staat al tijden op de planning en werkt al met je smartphone en pc, maar binnenkort is ook de tablet aan de beurt. Je kunt straks je WhatsApp-account op je smartphone ook gewoon op je tablet gebruiken.

Het zal straks een beetje hetzelfde werken als WhatsApp op je smartphone/pc. Door een qr-code te scannen kun je je WhatsApp-account al op je pc gebruiken en heb je je smartphone in principe niet nodig. Het zijn daarbij niet twee afzonderlijke accounts, maar echt hetzelfde account met al je contacten. Deze oplossing komt straks ook naar je Android-tablet toe. Je kunt een qr-code scannen, waarbij het account ook op je tablet te gebruiken is.

Nu beschikbaar als bèta-versie

De functie is nu beschikbaar als bèta-versie en dus nog niet in de publieke versie van de berichtendienst. Website AndroidAuthority heeft het al werkende gekregen met de testversie. Als de test geslaagd is zal de functie ook naar de publieke versie van WhatsApp komen. Een datum kunnen we op dit moment echter nog niet geven.