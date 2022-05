Motorola introduceert Moto G82 5G voor 329,99 euro

Het nieuwe toestel is de volgende toevoeging aan de Moto G-serie. Volgens het bedrijf combineert de Moto G82 5G een geavanceerd scherm, stereoluidsprekers en Dolby Atmos in een echt entertainment-toestel.

De Motorola Moto G82 5G beschikt over een pOLED-scherm van 6,6-inch met 10-bits kleurdiepte en een beeldverversingssnelheid van 120 Hz. De resolutie is 2.400 bij 1.800 pixels. Aan boord vinden we dubbele stereoluidsprekers met ondersteuning voor Dolby Atmos. Optimaal genieten van entertainment heeft het toestel dus hoog in het vaandel staan.

De nieuwe smartphone draait op de Snapdragon 695-processor met 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 1 TB. De smartphone beschikt over een batterij van 5.000 mAh. Middels 30W TurboPower charging kun je deze weer opladen. Bluetooth 5.1, 3,5mm-koptelefoonaansluiting, 5g-ondersteuning en een vingerafdruksensor zijn ook aanwezig. De smartphone draait op Android 12.

Achterop het toestel vinden we drie camera’s. Zo is er een hoofdcamera met optische beeldstabilisatie van 50 megapixel met een diafragma van f/1.8. Ook vinden we een ultra-groothoekcamera van 8 megapixel (f/2.2) en een macrocamera van twee megapixel achterop. Filmen kan in maximaal FHD met 60 beeldjes per seconde. Voorop vinden we een selfiecamera van 16 megapixel (f/2.2).

Moto G82 5G – Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G82 5G is vanaf medio juni verkrijgbaar in de kleuren Meteorite Gray en White Lily voor 329,99 euro.

