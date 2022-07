Android-applicaties als standaard instellen voor openen bestanden

Kies je Standaard-apps

Hoe kies je nu je browser-app? Je sms-app? Of je telefoon-app? Dit is vrij gemakkelijk in Android 12 te kiezen. Ga naar Instellingen > Apps > Standaard-apps. Hier zie je een lijstje met Browser-app, Digitale-assistent-app, Sms-app, Startscherm-app en je Telefoon-app. Heb je bijvoorbeeld meerdere internetbrowsers op je telefoon staan, zoals bijvoorbeeld Chrome, Edge, Firefox of DuckDuckGo? Dan kun je de standaardapp om over het internet te surfen hier kiezen. Druk simpelweg op een optie om deze aan te vinken. Wil je liever een andere launcher op je telefoon? Ook dat kan je hier wijzigen, mits je natuurlijk meerdere launchers op je smarpthone hebt staan. Wil je later toch weer wisselen? Dan kan je dat hier ook gewoon wijzigen door een andere optie aan te vinken.

In dit artikel gebruiken we de kale Android 12-versie van Google op de Pixel 6. Heb je een Samsung, Oppo, Xiaomi of een ander merk dat een softwareschil gebruikt over Android 12? Dan ziet het er mogelijk iets anders uit. De stappen die je moet nemen zijn echter in alle gevallen vrijwel identiek, mogelijk staat het alleen net op een iets andere plek.