Panasonic presenteert nieuwe miniled-tv’s voor 2025

De Panasonic W95B is verbeterde miniled lcd-tv die verkrijgbaar is in formaten van 55- tot-85 inch. Dit is het topmodel in de nieuwe lcd-tv line-up van Panasonic en de opvolger van de W95A van vorig jaar.

Panasonic geeft aan dat het het aantal dimming zones met meer dan 2,5 keer heeft verhoogd in vergelijking met vorig jaar, afhankelijk van de inch-grootte. In plaats van quantum dots gebruikt Panasonic een fosforgebaseerde miniled-achtergrondverlichting om het kleurengamma uit te breiden. De W95B wordt aangestuurd door de HCX Pro AI MK II-processor en bevat nu Dolby Vision IQ met Precision Detail, dat de omgevingslichtsensor van de tv kan gebruiken. De tv ondersteunt tot 144 Hz VRR met FreeSync via HDMI 2.1 en Calman- en ISFccc-kalibratie.

Net als de Z95B oled-tv van Panasonic, draait de W95B op Amazons Fire TV, inclusief de Prime Video Calibrated Mode. In Europa is de W95B voorzien van de Penta Tuner van Panasonic. Extra functies zijn onder andere ingebouwde Apple AirPlay- en Home-ondersteuning en Alexa-spraakbediening.

De Panasonic W95B zal later dit jaar verkrijgbaar zijn in formaten van 55, 65, 75 en 85 inch. De prijzen en overige modellen worden op een later moment bekendgemaakt.