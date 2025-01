Philips tv line-up 2025, met OLED en QLED vlaggenschepen

Philips 2025 lcd led tv's

Philips MLED950

De Philips MLED950 is het topmodel voor de lcd led-tv’s van het bedrijf. Het model gaat onder de naam ‘The Xtra’. De 2025 editie wordt gelanceerd in september in zowel 65″ als 75″. De QD miniled-televisie is voorzien van de 7e generatie P5 AI-processor, het Ambilight plus systeem, een ingebouwd 4.1 geluidssysteem en Titan OS. The Xtra levert een pieklichtopbrengst van 1200 Nits. Het Ambilight plus-systeem zorgt voor een extra intense kijkervaring en werd eerder in de premium OLED+ range van 2024 toegepast. Meerdere koepelvormige lenzen zijn toegevoegd aan de afzonderlijke aan de achterkant gemonteerde kleuren-LED’s. Daardoor kan Ambilight plus bewegingen binnen het beeld op het scherm extra nauwkeurig volgen en projecteren.

Het aantal LED-zones is daarnaast verhoogd tot 192 om een extra ​​dynamische halo van licht met een hogere resolutie te creëren. Ambilight plus kan door deze constructie tot vier verschillende halo’s op verschillende dieptes projecteren. Consumenten kunnen kiezen uit verschillende modi via het Ambilight-menu en schakelen tussen Ambilight plus en de meer traditionele ervaringen.

Ook de MLED950 draait op het Titan OS-platform, komt inclusief Game Bar 2.0 en geeft toegang tot Blacknut en Boosteroid cloudgamingservices. De MLED950 ondersteunt FreeSync Premium Pro en beschikt over vier HDMI-ingangen met volledige bandbreedte (48 en 144 Hz). Op het gebied van geluidskwaliteit komt de MLED950 met een 60 W, 4.1-geluidssysteem, met twee naar beneden en twee naar opzij gerichte drivers plus een aan de achterkant gemonteerde subwoofer. Het slanke design heeft een extra smal metalen frame met een dunne geborstelde strook aan de onderkant van het scherm in een satijnen chromen glansafwerking die past bij de centrale en draaibare voet. De 77”-versie van de MLED950 heeft voetjes in satijnchroom.

Philips MLED910

In mei van dit jaar introduceert Philips in het middensegment QD miniled de Philips MLED910. Deze serie komt beschikbaar in meerdere beeldformaten 55″, 65″, 75″ en 85″, en komen met de P5-processor, driezijdige Ambilight en Titan OS. Het 144Hz WCG-paneel biedt 93% DCI kleurbereik en 1000 nits piekhelderheid.

De geluidskwaliteit varieert per beeldformaat (40W 4.0-systeem voor 55″ en 65″, 50W 2.1-systeem voor 75″ en 85″). Ook de MLED910 beschikt over de nieuwste versie van het Titan OS, komt inclusief Game Bar 2.0 en biedt toegang tot Blacknut en Boosteroid cloudgamingservices. De MLED910 ondersteunt FreeSync Premium en beschikt over vier HDMI-ingangen met volledige bandbreedte (48 – 144 Hz). De Philips MLED910 heeft een extra smal frame met een dunne strook over de onderkant van het scherm in een zwarte glansafwerking die past bij de elegante voetjes.

Philips PUS9000

Philips ‘The One’ is het focuspunt binnen het DLED-segment (direct led achtergrondverlichting). De QLED Philips PUS9000 (The One) is verkrijgbaar vanaf april in 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ en 85″. De 120Hz QLED-tv is voorzien van de P5-processor, driezijdige Ambilight en het Titan OS platform. DLED-modellen zijn in 2025 vanaf middensegment voorzien van de nieuwste Quantum Dot-paneeltechnologie.

Met The One biedt Philips naar eigen zeggen de consument een “futureproof” QLED tv dankzij ondersteuning voor de nieuwste technologieën, zoals HDMI 2.1, cloud gaming en AI-gestuurde beeld- en geluidsoptimalisatie.

Het 43” model biedt een 20W 2.0 systeem, de 50”, 55” & 65” sets hebben een 40W 4.0 systeem terwijl de 75” en 85” sets 50W 2.1 systemen bevatten. De PUS9000-serie beschikt over de nieuwste versie van het Titan OS platfom, komt inclusief Game Bar 2.0 en geeft toegang tot Blacknut en Boosteroid cloud gaming services. The One ondersteunt FreeSync Premium en beschikt over vier HDMI-ingangen met bandbreedte 48 / 144 Hz.

Wat betreft het design van de PUS9000 heeft Philips gekozen voor een minimale rand en een smalle strook aan de onderkant van het scherm welke zijn afgewerkt in metal grey. De tv is voorzien van een centrale, draaibare voet. De 75” en 85” versies hebben smalle, kleine metalen voetjes met een afwerking in brons.