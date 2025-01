Philips brengt drie Dolby Atmos-soundbars voor 2025 uit

TP Vision heeft in Barcelona de 2025 Philips soundbar line-up bekendgemaakt. De nieuwe line-up bestaat uit de B6100, B8200 en B8500, met een vermogen tussen de 160 en 300W. De drie soundbars ondersteunen Dolby Atmos, DTS:X + Virtual X en bieden HDMI 2.1 eARC-connectiviteit. Ook de nieuwste BT 5.4 draadloze connectiviteit (BT5.3 voor B8200) en ondersteuning voor LE Audio is aanwezig.

Philips B8500

De Philips B8500 is speciaal ontworpen om qua naadloos te passen bij de voet van de Philips MLED950 en OLED810 tv’s. De soundbar heeft een afmeting van 900x65x105 mm (bxhxd) en is voorzien van dezelfde Satin Chrome Sheen-afwerking.

De Philips B8500 levert een kamervullend geluid dankzij de 5.1-configuratie met een totaal vermogen van 300W RMS. De Dedicated LCR-kanalen zijn elk uitgerust met 2,25” drivers. De zijwaarts gerichte kanalen kennen een 2” driver per kanaal. Het systeem heeft een totaal vermogen van 300W RMS, waarbij elk van de vijf drivers in de soundbar afzonderlijk 30W levert. De subwoofer, die zowel verticaal als horizontaal kan worden geplaatst, is uitgerust met een 8-inch driver en heeft een vermogen van 150W.

Een geïntegreerd LED-scherm geeft de status van het product aan. De Philips B8500 kan worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening of via de Philips Entertainment-app. Zowel de B8500 soundbar als de subwoofer hebben een afwerking in Satin Chrome Sheen.

De soundbar komt in september van dit jaar op de Nederlandse en Belgische markt. De adviesprijs zal later dit jaar bekend worden gemaakt.

Philips B8200

De Philips B8200 is gemaakt voor televisies met een centrale standaard en kan dankzij de beperkte hoogte van 37 mm ook worden gebruikt bij tv’s met een lage standaard of voet, zonder het scherm te blokkeren. De soundbar is voorzien van kleine magneten die, met een klik, aan de langwerpige voet van de TV kan worden bevestigd en zo naadloos in de ruimte onder het scherm past. Zowel de B8200 soundbar als de subwoofer hebben een elegante Satin Chrome Sheen-afwerking.

Dankzij een aparte tweeter en full-range racetrack-driver in elke kanaal van het 2.1-systeem levert de B8200 hoogwaardige geluidskwaliteit. Het systeem heeft een totaalvermogen van 160W RMS, waarbij elk van de drivers in de soundbar 15W ontvangt, goed voor een totaal van 60W. De subwoofer met dubbele drivers levert 120W en kan zowel horizontaal als verticaal discreet worden weggewerkt.

De B8200 soundbar komt in augustus beschikbaar. De adviesprijs zal later dit jaar bekend worden gemaakt.

Philips B6100

De Philips B6100 heeft een beperkte breedte van 600 mm, wat hem geschikt maar maakt voor kleinere tv’s (32” / 43”) tot middelgrote tv’s tot 55”. Het 2.1-systeem heeft een totaalvermogen van 200W RMS en bevat twee 2,25-inch drivers, elk goed voor 40W. De subwoofer levert 120W en zorgt voor de lage bastonen.

Geïntegreerde LED-lampjes geven de status van het product aan. De B6100 kan worden bediend via de meegeleverde afstandsbediening of de Philips Entertainment-app.

Zowel de soundbar als de subwoofer zijn afgewerkt in Gun Metal. De introductie van de kleine B6100 Soundbar vindt plaats in mei, de adviesprijs zal later dit jaar bekend worden gemaakt.