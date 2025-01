Panasonic presenteert premium Z95B oled-tv

De nieuwe Z95B-serie van Panasonic beschikt, net als de nieuwe topmodellen van LG, over de nieuwste generatie oled. Dit betekent dat het oled-scherm niet uit drie lagen maar uit vier lagen bestaat. Panasonic zelf noemt het een Primary RGB Tandem Panel, maar de conclusie blijft hetzelfde; nog meer helderheid, een breder kleurvolume en een realistischere weergave. Onder de motorkap zien we de nieuwe HCX Pro AI MK II processor terug, die vanzelfsprekend ook weer uitgerust is met diverse AI-functies om de beste beeldkwaliteit mogelijk te maken.

Alledrie de formaten uit de Z95B-serie – 55-inch, 65-inch en 77-inch, komen met het nieuwe oled-paneel. Daarnaast heeft Panasonic zijn eigen ‘ThermalFlow’ koelingsoplossing weer ingebouwd zodat het paneel nog harder aangestuurd kan worden. En net als voorgaande jaren komen de topmodellen met een ingebouwde Dolby Atmos audiosysteem. Volgens de fabrikant moet het nieuwe systeem een tweemaal zo breed geluidsveld neer kunnen zetten als zijn voorganger. De subwoofer is verbeterd en levert nu 30 watt in plaats van 20 watt aan vermogen.

Alle veranderingen brengen ook goed nieuws op het gebied van design. De Z95B-serie oled-televisies kunnen namelijk nog strakker tegen de muur gemonteerd worden of middels een swivel-standaard op een kast worden geplaatst. Op het gebied van smart tv is dit jaar Fire TV weer aanwezig. Het platform van Amazon komt voor het eerst ook met de Prime Video Calibrated Mode. Andere features zijn Dolby Vision IQ met Precision Detail, Dolby Vision 4K 144Hz en ondersteuning voor Apple Home en AirPlay. Voor gamers is het goed om te weten dat de tv is uitgerust met HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor FreeSync en G-Sync.

Panasonic maakt later dit jaar de prijzen en beschikbaarheden voor de Europese markt bekend.